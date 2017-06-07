ЗМІ: Сешнс заявляв Трампу про готовність піти у відставку

За повідомленнями американських ЗМІ, президент і міністр юстиції останнім часом провели кілька напружених розмов

Президент США Дональд Трамп і міністр юстиції Джефф Сешнс в останні тижні провели кілька напружених розмов. Це сталося після того, як Сешнс самоусунувся від розслідування дій Росії.

Про це повідомили кілька американських ЗМІ.

У цих повідомленнях з посиланнями на неназвані джерела в адміністрації говориться, що в якийсь момент Сешнс заявив, що готовий піти у відставку, якщо Трамп більше не хоче бачити його на цій посаді.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер у вівторок відмовився повідомити, чи президент Трамп довіряє Сешнс.

«Я не обговорював з ним цього питання», – сказав Спайсер.

До вечора у вівторок Білий дім так і не повідомив, чи підтримує президент свого міністра юстиції, відзначається в публікаціях.

Представник Міністерства юстиції заявила CNN, що Сешнс не йде у відставку.

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