ЗМІ: Сешнс заявляв Трампу про готовність піти у відставку

За повідомленнями американських ЗМІ, президент і міністр юстиції останнім часом провели кілька напружених розмов
Президент США Дональд Трамп і міністр юстиції Джефф Сешнс в останні тижні провели кілька напружених розмов. Це сталося після того, як Сешнс самоусунувся від розслідування дій Росії.
Про це повідомили кілька американських ЗМІ.
У цих повідомленнях з посиланнями на неназвані джерела в адміністрації говориться, що в якийсь момент Сешнс заявив, що готовий піти у відставку, якщо Трамп більше не хоче бачити його на цій посаді.
Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер у вівторок відмовився повідомити, чи президент Трамп довіряє Сешнс.
«Я не обговорював з ним цього питання», – сказав Спайсер.
До вечора у вівторок Білий дім так і не повідомив, чи підтримує президент свого міністра юстиції, відзначається в публікаціях.
Представник Міністерства юстиції заявила CNN, що Сешнс не йде у відставку.
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