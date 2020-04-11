У США найбільша кількість загиблих від коронавірусу - наближається до 19 000 смертей

Сполучені Штати випередили Італію за кількістю померлих від вірусу COVID-19. Про це повідомляє USA Today. Станом на суботу, 11 квітня 2020 року, усього в США зафіксовано 18 860 смертей через ускладнення пов’язані із захворюванням на коронавірус. Такі дані публікує університет Джонcа Хопкінса. Днем раніше, у п’ятницю за даними аналітиків в Сполучених Штатах було зафіксовано рекордну кількість смертей – 2108 осіб

В Італії кількість загиблих станом на суботу - 18 849 осіб, а в Іспанії, країні з третім за величиною числом загиблих, було зареєстровано 16 353 випадки смерті. В масштабах усього світу ж – кількість загиблих вже перевищила 104 000 осіб.

Американські експерти знову намагають проаналізувати скільки ж людей в кінцевому рахунку помре в США через вірус COVID-19. Прогнози робити складно, адже дані постійно змінюються. Раніше в Білому домі прогнозували 100 – 200 тисяч смертей, втім цей прогноз поставили під сумнів аналітики Вашингтонського університету, вони вважають що цифра померлих буде меншою і зупиниться приблизно на 60 000 по всій країні.

"Реальні дані дають нам зрозуміти, що ми маємо певний позитивний ефект від всих цих речей які ми робимо, такі як соціальне дитанціювання - тож я думаю, що невдовзі ми побачимо певний спад", - сказав директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, доктор Ентоні Фаучі, в інтерв'ю каналу "NBC".

"Виглядає так що загине близько 60 000, аніж 100 000 – 200 000, як ми думали раніше”, - сказав Ентоні Фаучі.

У Білому домі теж заявляють що спостерігають певне зниження кривої захворювань, втім у той же час додають що США ще не досягли піку епідемії. Тож заклики до самоізоляції та карантину залишаються в силі.

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