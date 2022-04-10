Уряд США збирає докази, щоб визначити, чи в Україні є геноцид 

Вбивства росіянами мирних громадян в Україні Адміністрація президента США вважає воєнним злочином, однак поки не називає “геноцидом”.

Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван у неділю в ефірі каналу CNN заявив: “На мою думку, цей термін є менш важливий, ніж той факт, що ці дії є жорстокі, злочинні, неправильні та злі, на них потрібно рішуче реагувати, і це те, що ми робимо”.

В іншому інтерв’ю Джейк Салліван пояснив, що уряд США вивчає ситуацію в Україні і чи можна її юридично кваліфікувати як “геноцид”.

“Це аналіз, який ми систематично здійснюємо”, - сказав радник Білого дому з нацбезпеки в ефірі каналу АВС. - “У Державному департаменті є відділ, який збирає докази і потім здійснює юридичний аналіз, тому що геноцид - це юридичне визначення”.

Водночас конгресменка від Республіканської партії Ліз Чейні в ефірі CNN заявила, що вважає цілеспрямовані вбивства мирних мешканців в Україні “очевидно геноцидом” і закликала Європу припинити фінансування геноцидної кампанії.

“Гадаю, Європа має зрозуміти і сприйняти той факт, що це кампанія геноциду, це жахлива кампанія геноциду, яку ми бачимо вперше, безперечно, за останні десятиліття”, - сказала конгресмвумен Чейні у програмі "State of the Union."

За її словами, європейці мають зрозуміти, що вони фінансують “кампанію геноциду”, купуючи в Росії нафту та газ, вона закликала Європу застосувати ембарго на російські енергопродукти.

Організація Об'єднаних націй визначає поняття “геноцид” як дії, скоєні з наміром, щоб повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, це передбачає вбивство членів групи, нанесення серйозних тілесних чи психічних ушкоджень членам групи, навмисне створення для групи таких умов життя, щоб її частково або повністю фізично знищити.