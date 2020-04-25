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США здатні допомогти країнам, яким необхідні апарати вентиляції легень – Дональд Трамп

President Donald Trump listens during a briefing about the coronavirus in the James Brady Press Briefing Room of the White House, Friday, April 24, 2020, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

Президент США, Дональд Трамп, в суботу 25 квітня, в своєму Твіттері заявив що на сьогодні в Сполучених Штатах було зроблено понад 5 мільйонів тестів на коронавірус.

"Це більше ніж у будь якій країні світу, і навіть більше ніж в усіх головних країнах разом узятих!", - заявив президент США.

Критики Трампа заявляють про недостатнє охоплення американців тестуванням.

У суботу Трамп також заявив, що США повністю забезпечено апаратами вентиляції легень. За словами президента США, Америка зараз "здатна допомогти іншим країнам, яким вони (апарати вентиляції легень - прим. ГА) конче необхідні".

За даними аналітичного центру університету Джона Гопкінса, який веде статистику, станом на суботу 25-те квітня 2020-го року в США зафіксовано 919,066 випадків захворювання на коронавірус.

Загальна кількість померлих від COVID-19 по всій країні – 52,100 осіб. Тож Сполучені Штати не тільки лідер за кількістю зроблених тестів а ще й за кількістю інфікованих та померлих.

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