У США репер заспівав про незаконну схему збагачення і був затриманий поліцією

Американські правоохоронці затримали реп-співака, який вихвалявся незаконним збагаченням за рахунок програми допомоги з безробіття під час епідемії коронавірусу. Про це повідомляє сайт Міністерства юстиції США. Як повідмоляє уряд США, чоловік у реальному житті реалізував оборудку описану ним у пісні і незаконно подав численні заявки на допомогу з безробіття загальною сумою у понад 1.2 мільйона доларів. При цьому чоловік використував і викрадені персональні дані.

Репер Nuke Bizzle, чиє справжнє ім'я Фонтрелл Антоніо Бейнс, у пісні EDD вихвалявся, що подає численні заявки на допомогу та отримує готівку за ними. У пісні також співається про значні прибутки від оборудки та ін.

Правоохоронці заявляють, що на ці адреси було відправлено щонайменше 92 картки із переведеними на них 1.2 мільйона доларів. Чоловік та його поплічники буцімто зняли з карток, частово витратили у різні способи понад 700 тисяч доларів. Write Your Quote Here ...

"Бейнс володів та використовував дебітні картки із переведеними на них коштами, якими управляє Департамент розвитку зайнятості Каліфорнії (EDD). Ці дебітні картки були видані на ім'я третіх осіб, включно із жертвами крадіжки особистих даних. У заявках поданих для отримання цих карток вказувались адреси, до яких Бейнс мав доступ ", - відзначає сайт Мін'юсту США.

Правоохоронці заявляють, що на ці адреси було відправлено щонайменше 92 картки із переведеними на них 1.2 мільйона доларів. Чоловік та його поплічники буцімто зняли з карток, частово витратили у різні способи понад 700 тисяч доларів.

У разі визнання підозрюваного винним, повідомляє уряд США, йому загрожує максимальний термін ув'язнення у 22 роки. У коментарях під піснею репера численні коментатори вказують, що той доповів сам на себе.

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