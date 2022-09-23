На контрольованих Москвою територіях України розпочалось "шахрайське" голосування за приєднання до РФ

КИЇВ, Україна (AP) — У п’ятницю розпочалося голосування щодо того, чи повинні контрольовані Росією регіони України стати частиною Росії. Українські офіційні особи та союзники засудили це як нелегітимну спробу Москви анексувати території, окуповані її військами під час майже семи місяців війни.

В цей час в Організації Об’єднаних Націй та в українському уряді вказують на нові докази воєнних злочинів в Україні. Представники Харківської області заявили, що місце масового поховання в місті Ізюм на сході країни містить сотні тіл, у тому числі щонайменше 30 зі слідами тортур.

На організованих Кремлем так званих “референдумах” в Луганській, Херсонській та частково контрольованих Росією Запорізькій і Донецькій областях, запитують жителів, чи хочуть вони, щоб ці території стали частиною Росії. Голосування під наглядом встановленої в Москві влади, що триватиме до вівторка, майже напевно покаже результат на користь Кремля.

Україна та Захід засудили референдуми як шахрайство і нелегітимний крок до анексії. Подібне голосування відбулося в 2014 році перед тим, як Росія анексувала український Кримський півострів, і більшість країн світу визнала цей крок незаконним.

Протягом перших чотирьох днів голосування виборчі органи планували приносити бюлетені людям додому та облаштовувати імпровізовані виборчі дільниці біля житлових будинків, повідомили представники російської влади в окупованих регіонах, які посилалися на міркування безпеки.

У Росії також відкрилися виборчі дільниці, де могли проголосувати біженці та інші жителі окупованих регіонів.

Денис Пушилін, лідер підтримуваної Москвою влади в Донецькій області, назвав референдум, що там відбувається, "історичною віхою".

В'ячеслав Володін, спікер нижньої палати російського парламенту, Держдуми, звернувся до окупованих регіонів у п'ятницю в онлайн-заяві, сказавши: «Якщо ви вирішите стати частиною Російської Федерації — ми вас підтримаємо».

Губернатор Луганської області Сергій Гайдай звинуватив російських чиновників у тому, що вони записують імена тих, хто голосує проти входження до складу Росії. У дописах в Інтернеті Гайдай також стверджував, що російські чиновники погрожували вибити двері всім, хто не хоче голосувати, і поділився фотографіями того, що, здавалося, було двома безлюдними виборчими дільницями.

Президент України Володимир Зеленський лише коротко згадав про «фіктивні референдуми» у своєму нічному зверненні, під час якого він перейшов з української мови на російську, щоб прямо сказати громадянам Росії, що їх «кидають на смерть».

“Ви вже є співучасниками всіх цих злочинів, вбивств і катувань українців, - сказав він. - Бо ви мовчали. Бо ви мовчите. І зараз вам час вибору. Для чоловіків у Росії це вибір загинути чи жити, стати калікою чи зберегти здоров'я. Для жінок у Росії вибір – втратити назавжди чоловіків, синів, онуків чи спробувати захистити їх від загибелі, від війни, від однієї людини».

Голосування відбувається на тлі безперервних боїв в Україні.

Губернатор Харківської області, значна територія якої була під контролем військ РФ перед українським контрнаступом цього місяця, повідомив у п’ятницю, що 436 тіл було ексгумовано з місця масового поховання в лісі поблизу Ізюма.

Урядовий Олег Синєгубов і начальник обласної міліції Володимир Тимошко повідомили журналістам, що після відступу росіян і повернення українських військ було виявлено ще три могили.

Команда експертів за дорученням Ради ООН з прав людини також представила в п’ятницю докази можливих воєнних злочинів, включаючи побиття, ураження електричним струмом і примусове оголення в російських слідчих ізоляторах, і висловила серйозну стурбованість щодо страт, над документуванням яких команда працювала в Харкові, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

У середу президент Росії Володимир Путін віддав розпорядження про часткову мобілізацію резервістів, що, за словами міністра оборони, може збільшити чисельність війська на близько 300 000.

У містах по всій величезній країні чоловіки обіймали свої заплакані родини перед від’їздом через мобілізацію. Російські антивоєнні активісти планують провести акцію протесту проти мобілізації в суботу.

Офіс президента України повідомив у п'ятницю, що щонайменше 10 мирних жителів загинули та ще 39 отримали поранення внаслідок обстрілу з боку Росії в дев'яти областях України за останню добу.

У повідомленні сказано, що бої тривають у контрольованому Росією південному Херсоні, незважаючи на голосування, тоді як українські війська здійснили 280 атак на російські командні пункти, склади боєприпасів і зброї в регіоні.

Важкі бої також тривали в Донецькій області, де російські обстріли були націлені на Торецьк і Слов'янськ, а також кілька менших міст. Російські обстріли Нікополя та Марганця на західному березі Дніпра призвели до загибелі двох людей та поранення дев’ятьох у Марганці.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила в п'ятницю, що військові втрати країни можуть перевищувати 9000 солдатів, які, як повідомляється, загинули в бою, оскільки влада досі не знає точної кількості загиблих під час трьох місяців, коли росіяни контролювали Маріуполь.

Втім, Маляр стверджував, що втрати України значно менші, ніж втрати Росії. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше повідомляв, що на війні загинули 5937 російських бійців