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На контрольованих Москвою територіях України розпочалось "шахрайське" голосування за приєднання до РФ
КИЇВ, Україна (AP) — У п’ятницю розпочалося голосування щодо того, чи повинні контрольовані Росією регіони України стати частиною Росії. Українські офіційні особи та союзники засудили це як нелегітимну спробу Москви анексувати території, окуповані її військами під час майже семи місяців війни.
В цей час в Організації Об’єднаних Націй та в українському уряді вказують на нові докази воєнних злочинів в Україні. Представники Харківської області заявили, що місце масового поховання в місті Ізюм на сході країни містить сотні тіл, у тому числі щонайменше 30 зі слідами тортур.
На організованих Кремлем так званих “референдумах” в Луганській, Херсонській та частково контрольованих Росією Запорізькій і Донецькій областях, запитують жителів, чи хочуть вони, щоб ці території стали частиною Росії. Голосування під наглядом встановленої в Москві влади, що триватиме до вівторка, майже напевно покаже результат на користь Кремля.
Україна та Захід засудили референдуми як шахрайство і нелегітимний крок до анексії. Подібне голосування відбулося в 2014 році перед тим, як Росія анексувала український Кримський півострів, і більшість країн світу визнала цей крок незаконним.
Протягом перших чотирьох днів голосування виборчі органи планували приносити бюлетені людям додому та облаштовувати імпровізовані виборчі дільниці біля житлових будинків, повідомили представники російської влади в окупованих регіонах, які посилалися на міркування безпеки.
У Росії також відкрилися виборчі дільниці, де могли проголосувати біженці та інші жителі окупованих регіонів.
Денис Пушилін, лідер підтримуваної Москвою влади в Донецькій області, назвав референдум, що там відбувається, "історичною віхою".
В'ячеслав Володін, спікер нижньої палати російського парламенту, Держдуми, звернувся до окупованих регіонів у п'ятницю в онлайн-заяві, сказавши: «Якщо ви вирішите стати частиною Російської Федерації — ми вас підтримаємо».
Губернатор Луганської області Сергій Гайдай звинуватив російських чиновників у тому, що вони записують імена тих, хто голосує проти входження до складу Росії. У дописах в Інтернеті Гайдай також стверджував, що російські чиновники погрожували вибити двері всім, хто не хоче голосувати, і поділився фотографіями того, що, здавалося, було двома безлюдними виборчими дільницями.
Президент України Володимир Зеленський лише коротко згадав про «фіктивні референдуми» у своєму нічному зверненні, під час якого він перейшов з української мови на російську, щоб прямо сказати громадянам Росії, що їх «кидають на смерть».
“Ви вже є співучасниками всіх цих злочинів, вбивств і катувань українців, - сказав він. - Бо ви мовчали. Бо ви мовчите. І зараз вам час вибору. Для чоловіків у Росії це вибір загинути чи жити, стати калікою чи зберегти здоров'я. Для жінок у Росії вибір – втратити назавжди чоловіків, синів, онуків чи спробувати захистити їх від загибелі, від війни, від однієї людини».
Голосування відбувається на тлі безперервних боїв в Україні.
Губернатор Харківської області, значна територія якої була під контролем військ РФ перед українським контрнаступом цього місяця, повідомив у п’ятницю, що 436 тіл було ексгумовано з місця масового поховання в лісі поблизу Ізюма.
Урядовий Олег Синєгубов і начальник обласної міліції Володимир Тимошко повідомили журналістам, що після відступу росіян і повернення українських військ було виявлено ще три могили.
Команда експертів за дорученням Ради ООН з прав людини також представила в п’ятницю докази можливих воєнних злочинів, включаючи побиття, ураження електричним струмом і примусове оголення в російських слідчих ізоляторах, і висловила серйозну стурбованість щодо страт, над документуванням яких команда працювала в Харкові, Київській, Чернігівській та Сумській областях.
У середу президент Росії Володимир Путін віддав розпорядження про часткову мобілізацію резервістів, що, за словами міністра оборони, може збільшити чисельність війська на близько 300 000.
У містах по всій величезній країні чоловіки обіймали свої заплакані родини перед від’їздом через мобілізацію. Російські антивоєнні активісти планують провести акцію протесту проти мобілізації в суботу.
Офіс президента України повідомив у п'ятницю, що щонайменше 10 мирних жителів загинули та ще 39 отримали поранення внаслідок обстрілу з боку Росії в дев'яти областях України за останню добу.
У повідомленні сказано, що бої тривають у контрольованому Росією південному Херсоні, незважаючи на голосування, тоді як українські війська здійснили 280 атак на російські командні пункти, склади боєприпасів і зброї в регіоні.
Важкі бої також тривали в Донецькій області, де російські обстріли були націлені на Торецьк і Слов'янськ, а також кілька менших міст. Російські обстріли Нікополя та Марганця на західному березі Дніпра призвели до загибелі двох людей та поранення дев’ятьох у Марганці.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила в п'ятницю, що військові втрати країни можуть перевищувати 9000 солдатів, які, як повідомляється, загинули в бою, оскільки влада досі не знає точної кількості загиблих під час трьох місяців, коли росіяни контролювали Маріуполь.
Втім, Маляр стверджував, що втрати України значно менші, ніж втрати Росії. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше повідомляв, що на війні загинули 5937 російських бійців
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- Голос Америки
"Ми були шоковані кількістю страт" - розслідування ООН виявило докази воєнних злочинів в Україні
Група експертів Ради ООН з прав людини повідомила, що попереднє розслідування виявило докази воєнних злочинів в Україні після початку російської війни. Експерти сфокусувались на чотирьох областях, що перебували під частковою окупацією російських військ: Київщина, Чернігівщина, Харківщина та Сумщина.
"Ми були шоковані кількістю страт у місцях, які відвідали. Комісія зараз вивчає такі смерті у 16 містах і поселеннях", - сказав Ерік Моз, очільник слідчої групи ООН й колишній суддя Європейського суду з прав людини, який очолював Міжнародний кримінальний трибунал з розслідування геноциду в Руанді. При цьому, як зазначає AP, Моз утримався від того, аби назвати відповідальних за ці злочини.
Також суддя зазначив, що були виявленні випадки вчинення російськими військовими гендерних і сексуальних злочинів проти людей віком від 4 до 82 років. У висновку комісії також цитують свідчення колишніх ув'язнених, яких утримували в російських слідчих ізоляторах, в яких йдеться про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання.
"Свідчення звірств Росії щодня стають жахливішими, останнім стало виявлення місць масового поховання в Ізюмі, де тіла мають ознаки тортур", - сказала посолка США у Раді ООН з прав людини Мішель Тейлор. Вона закликала продовжувати розслідувати свідчення операцій із фільтрації, примусові депортації та зникнення, згадавши "численні джерела", які повідомлять, що російська влада допитала, затримала й примусово допортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона українських громадян.
Німецька посолка в Раді ООН з прав людини Катаріна Сташ також підкреслила: "Не сумнівайтесь, ми притягнемо до відповідальності тих, хто вчинив ці злочини".
Висновки комісії ООН можуть стати важливою частиною роботи прокурорів Міжнародного кримінального суду, які можуть винести звинувачення у воєнних злочинах в Україні, хоча те, чи Росія чи інші ймовірні відповідальні колись понесуть покарання, залишається непевним, пише AP.
Після представлення цієї доповіді комісія перейде до розслідування інших ймовірних злочинів, вчинених у контексті російської агресії, зокрема, організації фільтраційних таборів та примусове вивезення дітей до Росії.
Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що генпрокурори США та України Меррік Гарленд і Андрій Костін підписали меморандум про взаєморозуміння, який сприятиме співпраці та координації зусиль у розслідуваннях та судових переслідуваннях винних у воєнних злочинах, скоєних на території України після вторгнення Російської Федерації.
"Сполучені Штати підтримують народ України в його невтомному прагненні дотримуватись верховенства права та домагатися справедливості для жертв перед лицем триваючої агресії Росії", – сказав Гарленд.
Київ стверджує, що після початку війни Росія вчинила злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини геноциду проти України, заявляє про численні докази масових страт, тортур, насильства та депортацій на окупованих російською армією територіях і закликає створити спеціальний трибунал для розслідування.
Росія відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів в Україні.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня змогло підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні, пише "Радіо Свобода".
У статті використано матеріали AP, Reuters, "Радіо Свобода"
- Голос Америки
"Може збільшити провал Росії в Україні" - Пентагон про мобілізацію РФ на тлі успіхів контрнаступу України
Оголошена Кремлем мобілізація може вирішити проблеми Росії з нестачею особового складу, але не усуває проблеми, які стали вагомою причиною поразки російських сил під Києвом а також неспроможності Росії досягнути прогресу на Донбасі, вважають в Пентагоні.
"Невідомо, чи це може значно вплинути на питання командування та контролю, логістики, поставок і, що важливо, бойового духу, з якими, як ми бачили, російські сили зіткнулись в Україні", - заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу в четвер.
Райдер додав: "Якщо є значні виклики, а стратегічні системні питання, які роблять великі збройні сили боєздатними, не вирішено, то ніщо не вказує, що ситуація покращиться, якщо до рівняння додати більше змінних".
Райдер поділився оцінками Пентагону, що мобілізовані Росією резервісти потребуватимуть часу для навчання, підготовки та екіпірування. Він протиставив це американським резервістам, "які треновані і готові виступити за годни, дні, чи тижні за потреби".
Райдер додав, що заяви Путіна про мобілізацію не змінюють "операційного факту, що українці продовжать боротись за свою країну, а міжнародна спільнота підтримує Україну.
Україна продовжує тиск на території, які Росія вважає ключовими для своїх воєнних цілей, йдеться в звіті британського Міністерства оборони за 22 вересня.
"За минулі три дні, українські сили встановили контроль над плацдармами на східному березі річки Оскіл в Харківскій області. Росія намагалась інтегрувати Оскіл до консолідованої лінії оборони, після відведення військ раніше цього місяця", - твітує британська розвідка. У відомстві вказують, що ситуація на фронті залишається складною.
- Голос Америки
На базі ВПС США вантажать боєприпаси для України
Військові льотчики США на базі ВПС США в Дуврі, штат Делавер, завантажують пакети боєприпасів на літак C-17 Globemaster III, який прямує до України під час місії з надання їй безпекової допомоги, повідомили в Пентагоні.
В американському оборонному відомстві зазначили, що США підтримують партнерство з Україною і водночас забезпечують поповнення власних запасів.
"Міністерство оборони працює із промисловістю над збільшенням виробництва певних спроможностей, щоб продовжувати задовольняти потреби українських сил і одночасно переконатись, що США готові захищати себе, наших партнерів та союзників", - йдеться в повідомленні Пентагону.
США надали Україні 15,8 млрд доларів військової допомоги з початку президентства Джо Байдена, згідно з урядовими даними. В середині вересня США оголосили про новий пакет оборонної допомоги обягом 600 млн дол.
В Пентагоні роз'яснили, що нова оборонна допомога включатиме боєприпаси для HIMARS, артилерії, радари, вантажні установки для транспортування важкого обладнання, системи проти БПЛА, установки для розмінування, протипіхотні боєприпаси для Claymore, стрілецьку зброю та інше.
Україна ефективно використовує зброю, яку надають США та партнери для того, щоб продовжувати контрнаступ, заявили в Державному департаменті США.
Італія має «захищати» Україну, каже Мелоні, але її партнери - апологети Путіна
Опитування в Італії перед парламентськими виборами у неділю 25 вересня дали підстави для припущень, що перемогу може здобути коаліція правих сил на чолі з партією Брати Італії (Fratelli d'Italia), і в тому разі її лідерка Джорджія Мелоні мала б шанс стати першою жінкою на посаді прем’єр-міністра в тій країні.
Італійські правила виборів забороняють опитування впродовж двох тижнів перед днем голосування, тому опитування не показують можливі найостанніші зміни у настроях виборців.
Ми хочемо міцної Італії... починаючи з захисту українського народу від російської агресії...Джорджія Мелоні
Союзниками Джорджії Мелоні у виборчій кампанії стали Маттео Сальвіні, лідер партії Ліга (Lega per Salvini Premier) і колишній урядовець, а також колишній прем’єр-міністр Сильвіо Берлусконі з його партією Вперед Італіє (Forza Italia).
На виборах 2018 року партія Брати Італії здобула ледве 4%, але оприлюднене 9 вересня дослідження показувало, що під гаслами критики влади за зростання вартості життя партія могла сподіватися на 25% голосів.
Партія Ліга в тому опитуванні мала 13%, а Вперед Італіє - 7%.
Права коаліція обіцяє домогтися зниження цін на енергію, хоче зменшити деякі податки, збільшити допомогу сім'ям з дітьми і боротися з незаконною імміграцією.
Представники цієї коаліції критично налаштовані щодо Європейського Союзу, заявляючи, що хочуть обмеження влади Брюсселя і пріоритету повноважень національних урядів.
«Ми хочемо міцної Італії, шанованої у світі, впевненої у собі Європи, високо піднятих голів у Європі і на Заході; вартої довіри, вірної, серйозної, починаючи з захисту українського народу від російської агресії, що буде для нас пріоритетом разом з можливістю твердіше вимагати розподілу тягаря санкцій», - проголосила Джорджія Мелоні 22 вересня.
Але в той час як Мелоні називає себе твердою прихильницею НАТО і гучно підтримує політику ЄС щодо тиску на Росію, Берлусконі і, раніше, Сальвіні виявляли симпатії до російського президента Путіна.
«Ми можемо отримати більш націоналістичний та протекціоністський уряд, який можливо продовжуватиме міжнародний курс уряду Драґі, тобто буде твердо підтримувати Україну і виступати проти китайських інвестицій», - сказав агентству Reuters професор історії Римського університету Лоренцо Кастеллані.
Інші коментатори зауважують, що політика майбутнього італійського уряду також залежатиме від того, представники яких сил опиняться на ключових міністерських посадах.
Шанувальники Путіна
85-річний Сильвіо Берлусконі нещодавно знову показав готовність виправдовувати російську агресію проти України, а тому можливих представників його партії в уряді вважають потенційними голосами, наприклад, проти санкцій щодо Росії.
«Путіна підштовхнув російський народ, його партія, його міністри, щоб він влаштував цю спеціальну операцію», - сказав Берлусконі у четвер.
Берлусконі заявив, що він «не зрозумів, чому російські війська розійшлися по Україні», замість того, щоб штурмувати Київ для повалення українського уряду, як того хотів Путін.
Ще раніше Берлусконі, близький приятель Путіна, виправдовував захоплення Росією українського Криму і відвідував півострів разом з Путіним у вересні 2015 року.
Маттео Сальвіні також відомий критикою ЄС і проявами прихильності до Путіна, хоча основою його політичного курсу є обіцянки обмежити імміграцію.
Під час виборчої кампанії Сальвіні казав, що підтримує європейські санкції проти Росії, але скаржився, що вони впали тягарем і на італійців.
«Нумо далі карати агресора, але захищаймо наші підприємства і наших працівників», - сказав Сальвіні на конференції 4 вересня.
Після початку російського вторгнення в Україну Сальвіні приїздив до Польщі, де мер Перемишля Войцех Бакун дорікав італійському політикові за приятелювання з Путіним.
Раніше Сальвіні називав Путіна «видатним державним діячем».
Наприкінці травня Маттео Сальвіні казав, що планував знову поїхати до Москви у межах «намагань зупинити війну», але поїздка не відбулася.
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