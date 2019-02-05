30 тисяч доларів за фіктивний шлюб – ФБР розкрило схему шахраїв з Брайтон Біч. Серед організаторів українка

68-річна іммігрантка з України, Марта Медведєва та її 60-річний чоловік, Вільям Джейкобс, які проживають у Брукліні, Нью-Йорк, звинувачуються в організації шахрайської схеми отримання "зеленої карти" - посвідки на проживання у США - через шлюб. Відповідне слухання справи відбулося 29 січня 2019 року у Федеральному суді Брукліна.

За даними слідчих, подружжя брало з іноземців по 30 тисяч доларів за послуги з пошуку партнера та влаштування фіктивного шлюбу із громадянином США, а потім готували "пари" до імміграційного інтерв’ю.Федеральні служби декілька місяців прослуховували телефон Вільяма Джейкобса, чоловіка українки, а потім відправили на зустріч із ним агента під прикриттям, який, за певну грошову винагороду, буцімто прагнув вступити у фіктивний шлюб із іммігранткою.

Зустріч із Джейкобсом та Медведєвою, які мали знайти для агента "дружину", яка хоче отримати "зелену карту", відбувалась в квартирі подружжя на Брайтон Біч. Агент вів приховану відео зйомку. Під час бесіди Вільям Джейкобс сказав, що займається фіктивними шлюбами вже понад 15 років і пояснив як працює уся схема:

"10 тисяч доларів потрібно заплатити особі із американським паспортом "за послуги", ще 20 тисяч за послуги Джейкобса і Медведєвої. Також новому подружжю потрібно створити спільний банківський рахунок і зареєструватись за однією адресою проживання, аби легко пройти імміграційне інтерв’ю"

Пізніше обвинувачений показав агенту фотографію потенційної дружини, сказавши, що їй 28 років, вона росіянка, хороша дівчина, порядна і має красиве тіло. Згодом парі навіть була організована зустріч, аби вони могли обговорити потенційний шлюб – всі зустрічі і переговори ретельно фільмувалися агентом, зазначено у матеріалах справи.

З повними матеріалами справи можна ознайомитись за цим посиланням.

На судовому засіданні прокурори федеральних служб також виклали деталі трьох інших фіктивних шлюбів скоординованих Джейкобсом і Медведєвою. За словами слідчих все це підкріплюються записами телефонних дзвінків між дуетом та їх клієнтами.

Під час судового засідання у вівторок, 29 січня, сторона обвинувачення поставила під сумнів і шлюб самого Джейкобса з українкою Медведєвою, підкресливши що вони одружилися всього через 11 днів опісля того, як чоловік розлучився із тоді вже своєю третьою дружиною. Згідно з судовими документами, Медведєва, громадянка України, отримала громадянство США через шлюб із Джейкобсом в 2014 році.

Вільяма Джейкобса наразі утримують під вартою, а Марту Медведєву було звільнено під заставу в розмірі 100 000 доларів.

Обом загрожує 10 років за ґратами.

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