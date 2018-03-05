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Шампанське відкривати зарано - Пайфер про зрив припинення вогню на Донбасі

  • Голос Америки

«Абсолютне припинення вогню», оголошене на Донбасі не протрималось і години повідомляє прес-центр Штабу АТО.

"За повідомленням український військових «абсолютне припинення вогню» так званими Донецькою та Луганською «народними республіками» було порушено через години після початку, так як керовані Росією сили обстріляли українські позиції", - наголосив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер у Twitter.

Він скептично оцінив наміри ОРДЛО дотримуватись оголошеного напередодні перемир’я.

"Так звані Донецька та Луганська «народні республіки» оголосили «абсолютне припинення вогню» з 5 березня на сході України. На основі минулого дотримання припинення вогню, шампанське відкривати ще рано", - написав Пайфер у Twitter.

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