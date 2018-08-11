Трамп засудив расизм напередодні річниці маршу ультраправих в Шарлоттсвіллі

Президент США Дональд Трамп засудив «всі форми расизму та насильства» у своїй заяві у вівторок. Він також закликав до національної єдності через рік після маршу білих націоналістів в Шарлоттсвіллі, який призвів до сутичок і загибелі однієї людини.

«Я засуджую всі форми расизму та насльницьких дій. Мир всім американцям!», - президент написав у Twitter.

Трамп звернувся з посланням про примирення напередодні акцій протесту правих сил, запланованих в столиці США Вашингтоні на неділю.

«Протести в Шарлоттсвіллі рік тому призвели до безгуздої смерті та розбрату. Ми повинні об’єднатись як нація. Я засуджую всі форми расизму та насльницьких дій. Мир всім американцям!», - написав Трамп у Twitter.

Минулого року відповідь Трампа на насильство в Шарлотсвіллі, коли він сказав, що в конфлікті винні «обидві сторони» розкритикували навіть представники його власної партії.

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