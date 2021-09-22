Посольство США засудило напад на Шефіра

Посольство США в Україні виступило з осудом нападу на першого помічника президента України Сергія Шефіра а також закликало до швидкого розслідування інциденту.

"Кримінальне насильство, у тому числі з політичною метою, ніколи не може бути виправданим", - йдеться в дописі американського дипломатичного відомства в соцмережах.

Дипломати побажали водію Шефіра, який зазнав поранень під час нападу, швидкого одужання.

Раніше до посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловила стурбованість через інцидент і закликала якнайшвидше його розслідувати.

Володимир Зеленський, який зараз перебуває у США для участі в Генеральній асамблеї ООН, заявив, що попри напад на Шефіра, продовжить переговори в Нью-Йорку.

"Залякувань не вийде, - заявив український президент пресі. - Якими б вони не були".

"Якщо б я не мав того статусу і тієї довіри, не був би президентом України, то моїм пріоритетом було б знаходитись поряд із моїм товаришем. Але ми розуміємо, що спочатку я президент, а потім батько, чоловік, син, потім вже товариш", - додав він.

В четвер, крім виступу на ГА ООН, Зеленський, зокрема, планує провести зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

22 вересня, в Обухівському районі Київської області, близько 10.20 години, було здійснено обстріл автомобіля, в якому їхав перший помічник Президента України Сергій Шефір, повідомляє Національна поліція України.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.

"На даний момент, із урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв’язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Також розглядається версія за участі спецслужб іноземних держав", - заявив він.

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