Шериф застеріг дітей від осіб, раніше засуджених за злочини сексуального характеру. Колишні засуджені позиваються

Гері Лонг, шериф округу Баттс у штаті Джорджія, розвісив на домівках людей, які були раніше засуджені за вчинення злочинів сексуального характеру, таблички, що застерігають місцевих дітлахів.

31 жовтня у вечір свята "Гелловін" американські діти зазвичай ходять по домівках сусідів і випрошують цукерки в обмін на розіграш - цю традицію у США називають trick-or-treat.

Вперше такі таблички шериф розвісив торік, коли було скасоване святкування до Гелловіну на головній площі містечка, тож більше дітей вирушили ходити по домівках. "Це було зроблено для безпеки наших дітей", - повідомляє шериф на сторінці у Фейсбук.

Через такі дії шерифа, особи, раніше засуджені за злочини сексуального характеру, подали до суду проти шерифа із вимогою не розвішувати ці знаки цього року.

Самі постери містять лише написи: "Стоп! Обережно! Не просити цукерок за цією адресою! Повідомлення про безпеку від шерифа Округу Баттс Гері Лонга", й не мають пояснень причин чи вказання на злочини, які скоїли люди, що живуть за цією адресою.

За словами одного з людей, раніше засуджених за злочин на сексуальному ґрунті, один із поліцейських сказав йому, що якщо він зміне цей знак перед Гелловіном, то його арештують.

У заяві до суду позивачі заявляють, що розміщення цих знаків порушує їхнє "право на приватну власність та конституційне право на захист від примушування говорити". Також вони вважають, що минулорічні таблички принизили їх.

Закони штату дозволяють шерифам, зокрема, "оприлюднювати імена, адреси й навіть фотографії кожного зареєстрованого сексуального нападника в окрузі Баттс, але допоки законодавча влада не дозволить цього, вони не можуть заходити на їхню власність і силою встановлювати ці знаки", - заявив їхній адвокат Марк Юрачек, пише NBC News.

Шериф повідомив у Фейсбуці, що оскаржить позов і зробить усе, аби захистити дітей від сексуальних нападників за будь-якого рішення суду.

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