Тиск Трампа на Україну має шокувати усіх американців - голова Комітету з розвідки Конгресу США

Палата представників Конгресу США шляхом голосування у повному складі цього тижня відповість на аргумент Білого дому про те, що розслідування про імпічмент є незаконним.

Голова комітету Палати представників з розвідки Адам Шифф обговорив з «Голосом Америки» глухий кут, який виник між Конгресом і Білим домом у питанні виданих повісток щодо свідчень і документів, які запитуються розслідуванням щодо початку процедури імпічменту.

Зокрема, Шифф заявив, що «ми не дозволимо адміністрації відкладати розслідування у справі про імпічмент, намагаючись нескінченно затягувати це в судах. Так що ми рухаємося вперед».

Він додав, що Комітет Палати представників з розвідки «викликає додаткових свідків і збирає нові докази».

На думку американського законодавця, своїми діями Білий дім сприяє «порушенню справи проти президента за перешкоджання здійсненню правосуддя Конгресом. Це була одна з статей імпічменту проти (колишнього) президента (Річарда) Ніксона. Президент будує справу проти себе. Поблажок тут немає. Які б зусилля вони не робили, щоб перешкодити нашому розслідуванню неправомірних дій президента, погляди на Україну лише підсилюють справу проти президента з точки зору перешкоджання правосуддю з боку Конгресу».

Коментуючи висловлювання президента Трампа щодо розслідування з питання про імпічмент, Адам Шифф заявив, що «ми звикли до атак з боку президента. Він нападає на всіх, хто йому чинить опір. Мені б хотілося, щоб більше моїх колег протистояли йому».

Адам Шифф заявив, що його завданням є надання всіх фактів американським громадянам щодо вчинків президента, які він здійснює «ні від їх імені, ні заради їхніх інтересів, а заради власних політичних інтересів».

«Президент був готовий використати своє службове становище, свою владу, щоб змусити союзника, який протистоїть російським військам і російським нерегулярні частинам, які окупують українську територію, розслідувати дії одного з його (Трампа) політичних супротивників, щоб вона (Україна) втрутилася у наші президентські вибори. Це повинно стати шоком для усіх американців», - додав голова комітету Палати представників з розвідки..

Дивіться також: Володимир Гаврилов: умови Україні щодо отримання американської військової допомоги існували ще за адміністрації Обами



