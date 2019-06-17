Боротись зі шкідливими звичками електрошоком радять розробники нового пристрою

Браслет, який вражає невеликим ударом електричного струму свого користувача, якщо виявляє, що той забагато з'їв нездорової їжі, заспав, палить, або забагато часу проводить в Інтернеті, тепер є в роздрібному продажу в Інтернеті.

Для того, щоб ще ефективніше позбутись шкідливих звичок, клієнтам також пропонують встановити відповідну програму, яка надсилатиме повідомлення друзям. Ті можуть телефонувати Вам, якщо, наприклад, програма виявила, що ви порушили обмеження на нездорову їжу.

Компанія переконує, що дуже скоро шкідлива звична матиме негативні асоціації.

Доктор Грег Кейсон, психолог, у коментарі Daily Mail скептично відгукнувся про винахід: "Такі пристрої не працюють. Якщо їх не прикріпити до руки, люди їх зніматимуть".

Товар отримав змішані реакції на Amazon.

"Товар, що змінює життя, досконалий для кожного, хто хоче позбутись звички, вставати вчасно, покращити життя...", - пише один з клієнтів.

"Товар має базові проблеми, які не можна ігнорувати", - говорить інший, вказуючи, що браслет великий та незручний, виключається легко, як і звичайний будильник і "якщо звикнути, то швидко перестаєш відчувати шок".

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