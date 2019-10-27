Українська школа у Сан-Франциско набрала рекордну кількість дітей з часу заснування.

У США приблизно 40 шкіл українознавства, де завдяки зусиллям батьків та вчителів діти раз на тиждень вивчають мову, історію та традиції України. Одна з таких шкіл працює у Сан-Франциско. Цього року у них рекордна кількість учнів – 55.

У неділю зранку в актовій залі української церкви святого Михаїла в Сан-Франциско вирує робота. До 10:45 вчителі і батьки мають сформувати класи. Директор школи Андрій Шегера показує клас, де навчаються діти. Ще, каже, використовують сцену.

«Ми закриваємо її ширмою, і там займаються діти. А також маємо ще інше приміщення, яке створюємо за допомогою перегородок», - каже він.

Велика церковна зала за півгодини стає українською школою. Тим часом, першокласники поспішають на перший урок.

Діти тут вивчають мову, історію та традиції України. Мати одного з учнів Олена Цимбалюк розповідає, що її син ходить у школу для того, щоб зберегти мову, здобути знання. «Він тут вчить вірші, співає, виступає», - каже вона.

Заняття паралельно починаються у кількох класах. Підготовча група на сцені вчить українські звуки. Трохи згодом з’являються третьокласники. У той самий час за ширмою п’ятикласники слухають про доісторичний період на українських землях.

Тим часом, для найменших батьки облаштовують обід. Готують їжу на волонтерських засадах. Марина і Олександр Сенчуки готують дітям макаронні вироби: «Діти всі люблять пасту, наш син особливо. Тож ми подумали, що це буде безпрограший варіант для всіх діток». Також приготували курку та салат, а ще діти отримають яблуко, моркву та печиво на десерт.

У школі викладають українську мову, літературу, історію і біблійні уроки. Також є заняття зі сценічного мистецтва і культури.

Загалом у школі 12 вчителів, більшість з них мають педагогічну освіту. Оля Зайчикова навчає української наймолодшу групу. «Вивчаємо звуки і літери, які ті звуки позначають, намагаємось їх скласти у склади». Також читають казки українською.

Директор Андрій Шегера розповідає, що школу заснувала громада за підтримки церквиу у 2014 році. Починали лише з шістьох дітей. «Всі справи відбувались колективно - пішла ініціатива від самої церкви, самої громади. Пізніше долучались ті батькі, які привели дітей. Хтось з них готував обіди. Тобто все відбувалось колективно», - поснює директор школи.

Церква святого Михаїла надає приміщення школі в оренду на безкоштовній основі. «Ми розуміємо, що це необхідно для цих дітей, ми не дивимось на те, чи прийдуть вони до церкви, чи не прийдуть. Ми трубуємось, щоб діти пам’ятали про своє коріння, звідки вони родом. Школа відкрита для всіх. В нас тут немає поділу, чи належиш до нашої парафії, чи ні, чи ти католик, чи ти православний. Всі можуть приходити до нашої школи», - каже настоятель православної церкви святого Михаїла у Сан-Франциско отець Георгій.

Саме ж навчання платне. Однак батьки називають ціну радше символічною. Ці гроші йдуть на зарплату вчителям та утримання школи. Окрім занять, українська школа організовує літні табори і свята для дітей.

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