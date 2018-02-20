Загони озброєних вчителів у США назвали єдиним способом зупинити масові розстріли у школах

Я вважаю, що єдиним довготерміновим рішенням, залежно від розміру школи, є мати мінімум по 6-8 викладачів та адміністраторів, які знають як використовувати вогнепальну зброю, мають дозволи на приховане носіння зброї і готові захищати дітей

Колишній спікер Палати представинків Конгресу США, прихильник президента США Дональда Трампа Ньют Ґінґріч заявив, що єдиним варіантом попередження масових розстрілів в американських школах є озброєння викладчів та інших співробітників школи та надання їм необхідної підготовки. Про це Ґінґріч заявив в ефірі американського каналу Fox.

Доступність вогнепальної зброї значної потужності вчергове опинилась у центрі суспільної дискусії у США після трагедії у Флориді, де місцевий школяр минулого тижня вбив 14-х учнів та трьох викладачів за допомогою законно придбаної штурмової гвинтівки.

"Я вважаю, що єдиним довготерміновим рішенням, залежно від розміру школи, є мати мінімум по 6-8 викладачів та адміністраторів, які знають як використовувати вогнепальну зброю, мають дозволи на прихованне носіння зброї і готові захищати дітей", - наводить слова Ґінґріча видання The Hill.

ЗМІ повідомили, що президент США заявив про готовність переглянути встановлені правила перевірки для бажаючих придбати зброю.

Значна частина американського суспільства вбачає виходом із ситуації обмеження права на володіння зброєю, яке закріплене у Конституації США, в якості противаги загрозі встановлення диктатури у країні. Філософія незгодних із такою постановкою вкладаються у популярну у США формулу: "Зупити поганця зі зброєю може лише хороша людина зі зброєю".

Ґінґріч також назвав нереалістичними плани запобігання повторенню розстрілів у школах за рахунок обмеження обігу зброї, заявивши, що вони дорівнюють роззброєнню цілої країни. Він також заявив, що саме той факт, що у школах заборонене носіння чи зберігання зброї робить їх беззахисними мішенями для зловмисників. При цьому він погодився з вимогами щодо посилення попередньої перевірки бажаючих придбати вогнепальну зброю.

Прикметно, що американських правоохоронців було заздалегідь попереджено про небезпеку, яка могла походити від підозрюваного у здійсненні злочину Ніколаса Круза. Правоохоронці вчасно не відреагували на отриману ними інформацію.

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