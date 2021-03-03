У Дитячому фонді ООН заявили про "катастрофічну кризу освіти" через локдауни у відповідь на пандемію

Через локдауни у відповідь на падемію коронавірусу, вже майже рік повністю закриті школи, в яких навчаються 168 мільйонів дітей в усьому світі, а кожна сьома дитина пропустила три чверті занять у класних кімнатах. Про це йдеться в аналізі ЮНІСЕФ.

Відновлення роботи шкіл має включати плани надолуження втраченої дітьми освіти

"Ми не можемо дозволити другий рік обмеженого, чи навіть позакласного навчання для цих дітей. Треба не шкодувати зусиль, щоб лишати школи відкритими, або зробити їх пріоритетом для відкриття", - заявила виконавчний директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

ЮНІСЕФ відзначає, що понад 888 мільйонів дітей у світі продовжують потерпати від зривів процесу освіти через повне, або часткове закриття шкіл.

"Із поверненням до класних кімнат, школярам знадобиться допомога, щоб пристосуватись та наздогнати програму. Відновлення роботи шкіл має включати плани надолуження втраченої дітьми освіти", - відзначає організація.

У лютому Центри контролю і профілактики захворювань США опублікували нові рекомендації щодо відновлення очного навчання в школах. Установа наголосила, що, відповідно до даних досліджень, очне навчання не є значним фактором поширення коронавірусу, і що очне навчання можна відновити за умови дотримання низки заходів. Дві головні рекомендації: загальне носіння масок і дотримання соціальної дистанції.

Рекомендації привітав сенатор-демократ Роб Портман.

"Наукові дані очевидні: час безпечно відкрити наші школи", - твітує Портман.

У рекомендацій уряду знайшлись і критики. На сторінках видання Washington Post професори університетів Гарварда та Бостону, Джозеф Аллен та Гелен Дженкінс заявили, що деякі вимоги уряду без потреби не дають навчатись мільйонам школярів.

Опоненти президента США Джо Байдена у Республіканській партії критикують його за буцімто незадовільно низькі теми відновлення роботи шкіл. Днями губернатор штату Флорида, республіканець Рон Десантіс, заявив, що адміністрація США надто багато уваги приділяє позиції профспілок, які представляють учителів, на противагу науковим даним, які заявляють, що навчання у школах не є значним фактором поширення хвороби.

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