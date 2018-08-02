Щоб костюмчик сидів: розкоші Манафорта показали народу

Ми не засуджуємо людей лише за те, що у них багато грошей і вони їх тринькають, як їм заманеться

Надмірна увага до стилю життя Пола Манафорта відвертає увагу від суті звинувачень проти нього, вважає федеральний суддя США Т.С. Елліс, який головує на судовому процесі звинувачень на адресу Пола Манафорта у відмиванні грошей та ухиління від сплати податків. Напередодні Елліс навіть закликав обвинувачення наводити суду докази власне злочинів Манафорта, а не його багатства.

Попри це американські ЗМІ значну увагу приділяють саме розкошам, які оточували Манафорта.Наприклад, канал Сі-Ен-Ен привертає увагу до люксових курток та піджаків колишнього радника "Партії регіонів".

Продавець одягу розповів, що Манафорт з 2010-го по 2014-й рік витратив десь 930 000 доларів на костюми та черевики.

Раніше суддя Т.С. Елліс спробував покласти край обсмоктуванню подробиць розкішного образу життя Манафорта у ході процесу і нагадав обвинуваченню, що Манафорта судять за звинуваченнями у відмиванні грошей та ухилянні від податків, а не за екстраваганті смаки та сам факт багатства.

"Досить", - заявив суддя, - "Ми не засуджуємо людей лише за те, що у них багато грошей і вони їх тринькають, як їм заманеться".

Суддя заявив, що демонстрація дизайнерського одягу, шикарних маєтків та люксових авто на суді "накидає громадськості відразу до багатих".

Звинувачення подало апеляцію на рішення судді, бо вважає що розкоші Манафорта стосуються суті справи.

Костюми Манафорта також стали предметом висміювань онлайн.

Наприклад, ведуча Сі-Ен-Ен запропонувала, щоб роль Манафорта у майбутньому зіграв співак Елтон Джон відомий екстравагантним смаком.

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