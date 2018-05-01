В Україні ставить світовий рекорд "британський Форрест Ґамп"

Буденно і без помпи до України прибув відомий британський мандрівник Шон Конвей, який намагається встановити світовий рекорд за швидкістю перетину Європи на велосипеді.

Заїзд розпочався у Кабо де Рока у Португалії на західному узбережжі Португалії і має подолати відстань у майже 7250 кілометрів, завершившись у російському місті Уфа

Мандрівник відомий за документальною стрічкою каналу Discovery про його забіг довжиною у 1500 км через Британські острови. Забіг заслужив Конвею слави "британського Форреста Ґампа".

Шон взявся за екстремальні пригоди (серед іншого він обплив Британські острови та проїхав їх на вело тобто підкорив острови за усіма дисциплінами тріатлону), за власним зізнанням, щоб побороти розчарування у житті, втому від буденності, роботи та взаємин.

Шон націлений на рекорд, а за його мандрівкою можна стежити на спеціальному сайті.

Заїзд розпочався у Кабо де Рока у Португалії на західному узбережжі Португалії і має подолати відстань у майже 7250 кілометрів, завершившись у російському місті Уфа.

Ціль подолати дистанцію у менш ніж 25 днів! Мандрівник тягне на собі весь вантаж.

Попри поспіх, націлений на рекорд мандрівник задокументував свій приїзд до України у Twitter.

І вже встиг похвалити ...дороги в Україні.

"Сьогодні швидкі дороги", - твітує мандрівник-велосипедист.

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