Обурені громадяни застрелили озброєного нападника

Американські й міжнародні засоби масової інформації часто повідомляють про випадки стрілянини у Сполучених Штатах, в результаті яких гинуть невинні людин, зокрема школярі. Це викликає гнів серед громадян, які піддають критиці органи влади, звинувачують їх у тому, що вони неспроможні гарантувати безпеку.

У четвер у місті Оклагома-Сіті озброєний чоловік відкрив вогонь у ресторані і поранив 39-річну жінку та двох дівчат-підлітків. Один чоловік, який утікав від нападника, упав і зазнав пошкоджень руки. У відповідь на це два озброєні громадяни застрелили нападника назовні ресторану. Життю поранених не загрожує небезпека.

Мотиви нападника невідомі.

Деннис Вілл заявив репортерам перед лікарнею, що серед поранених була його дочка і онука. Вони були поранені, коли заходили до ресторану, щоб відзначити день народження.

Національна стрілецька асоціяція США оприлюднила в п’ятницю контроверсійну, на думку декого, заяву, в якій сказала, що, що інцидент був зразком того, як порядний громадянин з револьвером може зупинити озброєну людину з поганими намірами. Асоціація висловила надію, що цей інцидент буде закликом до того, щоб дорослим особам в Оклагомі дозволити носити вогнепальну зброю без дозволу і спеціальної підготовки.

Минулого місяця у ресторані в місті Нешвілл, у штаті Теннессі, також стався подібний інцидент, де власник рестрану відібрав у нападника вогнепальну зброю. Проте четверо людей загинуло. Опісля поліція заявила, що жертв було б більше, якби не швидка реакції власника ресторану.

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