США нагадали Росії, як країні-окупанту, про повагу до прав людини в Криму

«Сьогодні 74 роковини керованої Радянським Союзом масової депортації 230 тисяч кримських татар з їх історичної батьківщини. США нагадують Росії, яка є окупаційною владою, про необхідність поважати права кримських татар та всіх українців на мирні зібрання, щоб вшанувати цей день», - йдеться в заяві представництва США при ОБСЄ.

«Цього дня ми згадуємо про трагічну загибель і надзвичайні страждання, які перенесли тисячі дітей, жінок та чоловіків, яких виселили з землі їх предків. Канада ніколи не забуде трагедії минулого і продовжить ставати на захист прав людини та світового порядку, заснованого на правилах в Криму та деінде, - йдеться в заяві заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Вони розповіли історії повні розпачу, але і видатної мужності та стійкості – історії кримських татар, які продовжують говорити на підтримку вільної та демократичної України

Фріланд згадала про свою зустріч в ОБСЄ з Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом у грудні 2017 року: «Вони розповіли історії повні розпачу, але і видатної мужності та стійкості – історії кримських татар, які продовжують говорити на підтримку вільної та демократичної України»

«Ми рішуче засуджуємо незаконну анексію Криму і нас непокоїть погіршення захисту прав людини в Криму під тривалою російською окупацією. Канада засуджує заборону Меджлісу і очікує від Росії скасування цього незаконного та аморального рішення», - наголосила вона.

«Сьогодні ми згадуємо жертв страхітливої депортації кримських татар радянською владою в 1944 році. Литва продовжить закликати Росію припинити порушувати права кримських татар на окупованому півострові», - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Литви.

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