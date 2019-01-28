Facebook створить штаб, щоб протистояти дезінформації на виборах

Facebook створить спеціальний штаб, щоб протистояти дезінформації та поширенню несправжніх новин перед парламентськими виборами, що відбудуться навесні в Європі. Про це оголосив відповідальний за комунікації компанії Нік Клегг.

Компанія навесні створює "центр з операцій, який опікуватиметься захистом виборів". Центр розташовуватиметься в Дубліні, зауважив Клегг, виступаючи перед європейськими посадовцями 28 січня.

Раніше компанія вже організовувала окремий центр, щоб протистояти дезінформації на проміжних виборах у США а також протягом президентських виборів в Бразилії.

"Цей підхід допоможе швидко реагувати на дезінформацію, долучати десятки експертів компанії, включаючи з групи збору інформації, управління даними, досліджень, інженерів та юристів", - говорить Клегг.

Діяльність компанії привернула увагу європейських політиків через свій обсяг. Кожного дня 100 мільярдів повідомлень проходить через сервіси Facebook, заявив посадовець.

Щодня, використовуючи автоматичні системи, компанія упереджує створення мільйона несправжніх акаунтів, наголосив Клегг.

Клегг нагадав про успішну зупинку компанією несправжніх російських акаунтів, які діяли в Україні.

В рамках нової програми захисту виборів, Facebook також змінить правила, що стосуються політичної реклами. Так, компанія повідомлятиме імена тих, хто сплачує за ту чи іншу політичну рекламу, що стосується кандидатів, або важливих політичних питань, а також зберігатиме політичну рекламу в публічному доступі протягом семи років.

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