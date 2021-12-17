G7: "Омікрон" - найбільша загроза громадському здоров'ю світу

Міністри охорони здоров'я країн "Групи семи" назвали новий штам коронавірусу "Омікрон" найбільшою загрозою для громадського здоров'я у світі.

"Міністри висловили глибоке занепокоєння збільшенням кількості випадків і домовились, що це має розглядатись як найбільшf поточна загроза громадському здоров'ю в світі", - заявило міністерство охорони здоров'я Великої Британії, яке приймало засідання міністрів "Групи семи".

Посадовці погодились - щоб стримати поширення вірусу потрібно проводити додаткові щеплення, проведення тестувань та застосування нефармацевтичних методів захисту.

У відповідь на нову хвилю пандемії, у США можуть змінити визначення "повної вакцинації", яка зараз передбачає два щеплення вакцинами Modernа або Pfizer, чи одне щеплення J&J. Про це заявив директор Національного інституту США з алергій та інфекційних хвороб д-р Ентоні Фаучі. Додаткове щеплення від COVID-19 зможуть зробити обов'язковим для повної вакцинації.

"Це однозначно обговорюється", - сказав Фаучі в інтерв'ю CNBC. Він наголосив на перевагах додаткового щеплення, навіть до запровадження відповідної вимоги.

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