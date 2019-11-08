Трамп має сплатити штраф у 2 мільйони доларів за неналежне використання доброчинних пожертв

Президент США Дональд Трампа має сплатити 2 мільйони доларів штрафу. Таке рішення прийняла суддя Мангеттена в рамках врегулювання судової суперечки, розпочатої минулого року з позову прокурора Нью-Йорка, в якому Трампа звинуватили у використанні грошей фундації у цілях бізнесу та виборчої кампанії. Зокрема йдеться про 2,8 мільйона доларів пожертвуваних фундації в штаті Айова на потреби ветеранів в січні 2016 року.

В рамках врегулювання, президент Тримп визнав, що використовував гроші отримані Фундацією Дональда Трампа не за призначенням, а для того, щоб просувати свою кандидатуру на президентських виборах, сплатити борги бізнесу та на власні потреби, зокрема придбання за 10 000 доларів власного портрета для свого готелю в Маямі.

Все ж у четвер ввечері Трамп розмістив заяву у Twitter, у якій різко розкритикував рішення суду, заявивши, що "Генеральний прокурор Нью-Йорка навмисне невірно представляє врегулювання з політичних мотивів".

"Кожен цент з 19 мільйонів зібраних Фундацією Трампа коштів пішли на сотні чудових доброчинних програм з практично відсутніми витратами", - йдеться в заяві президента.

Фундація Трампа припинила роботу в грудні, через півроку після того, як служба генерального прокурора звернулась до суду.

Згідно до рішення, юристи Трампа погодились всі активи Фундації Трампа, що залишились, на суму 1,7 мільйона доларів групі доброчинних організацій, не пов'язаних з президентом. Штраф у 2 мільйони доларів буде сплачено тим самим організаціям.

Дивіться також: Чи мають демократи достатньо голосів для імпічменту Трампа. Відео