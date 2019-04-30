Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Трамп запроваджує нові обмеження для шукачів притулку у США

  • Голос Америки

Показати коментарі

Президент США Дональд Трамп звернувся до провідних посадовців, що опікуються сферою імміграції США з вказівкою зробити правила для шукачів притулку більш жорсткими а також прискорити процес розгляду справ з надання притулку.

В документі, надісланому до в.о. міністра внутрішньої безпеки Кевіна Макалінана та міністра юстиції США Вільяма Барра, президент Трамп навів перелік нових правил стосовно подання заявки на отримання політичного притулку у США, які включають введення плати за подання заявки та більш жорсткі правила отримання дозволу на працю.

Президент висловив побажання, щоб справи в імміграційних судах було вирішено за 180 днів.

Адміністрація має 90 днів, щоб привести нормативну базу у відповідність до нових правил.

"Метою цього меморандуму є посилити процедури отримання притулку, щоб убезпечити нашу систему від значних зловживань нашим процесом надання притулку", - йдеться в документі, виданому Трампом.

За новими правилами, ті хто подався на притулок не зможуть отримати права на роботу до судового рішення у їх справі.

Запровадження нових правил розкритикувала низка неурядових організації США. "Є причини, чому ми даємо дозволи на роботу, поки вони чекають на притулок – щоб вони могли утримувати себе і не залежали від допомоги уряду протягом цього часу", - говорить, зокрема, Мішель Барне з Комісії з питань жінок-біженок в коментарі The New York Times.

Кількість нелегальних іммігрантів, затриманих на кордоні Мексики та США останнім часом зростає. Більше 103 000 мігрантів перетнули південно-західний кордон США нелегально в березні, що більше, ніж 76 000, які перетнули кордон в лютому, повідомляє видання, посилаючись на дані Служби з дотримання імміграційного та митного законодавства США.

Дивіться також: Адміністрація президента Дональда Трампа береться за порушників імміграційного законодавства США

Адміністрація президента Дональда Трампа береться за порушників імміграційного законодавства США. Відео
Embed
Адміністрація президента Дональда Трампа береться за порушників імміграційного законодавства США. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:36 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео дня

Як американці українську мову вивчили. Відео
Embed
Як американці українську мову вивчили. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:56 0:00

Як американці українську мову вивчили. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG