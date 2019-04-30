Трамп запроваджує нові обмеження для шукачів притулку у США

Президент США Дональд Трамп звернувся до провідних посадовців, що опікуються сферою імміграції США з вказівкою зробити правила для шукачів притулку більш жорсткими а також прискорити процес розгляду справ з надання притулку.

В документі, надісланому до в.о. міністра внутрішньої безпеки Кевіна Макалінана та міністра юстиції США Вільяма Барра, президент Трамп навів перелік нових правил стосовно подання заявки на отримання політичного притулку у США, які включають введення плати за подання заявки та більш жорсткі правила отримання дозволу на працю.

Президент висловив побажання, щоб справи в імміграційних судах було вирішено за 180 днів.

Адміністрація має 90 днів, щоб привести нормативну базу у відповідність до нових правил.

"Метою цього меморандуму є посилити процедури отримання притулку, щоб убезпечити нашу систему від значних зловживань нашим процесом надання притулку", - йдеться в документі, виданому Трампом.

За новими правилами, ті хто подався на притулок не зможуть отримати права на роботу до судового рішення у їх справі.

Запровадження нових правил розкритикувала низка неурядових організації США. "Є причини, чому ми даємо дозволи на роботу, поки вони чекають на притулок – щоб вони могли утримувати себе і не залежали від допомоги уряду протягом цього часу", - говорить, зокрема, Мішель Барне з Комісії з питань жінок-біженок в коментарі The New York Times.

Кількість нелегальних іммігрантів, затриманих на кордоні Мексики та США останнім часом зростає. Більше 103 000 мігрантів перетнули південно-західний кордон США нелегально в березні, що більше, ніж 76 000, які перетнули кордон в лютому, повідомляє видання, посилаючись на дані Служби з дотримання імміграційного та митного законодавства США.

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