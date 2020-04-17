Від редакторки: Підхід шведської влади до обмеження поширення коронавірусу COVID-19 викликає як критику, так і захоплення. Ми попросили іммігрантку з України, яка мешкає у Швеції, поділитися з нами своїм баченням та враженнями.

За даними офіційної статистики, станом на середину квітня, кількість уражених коронавірусом COVID-19 у Швеції складала близько 12 тисяч осіб. Кількість летальних випадків – понад 1200. Найбільша кількість інфікованих - у Стокгольмі, серед яких багато вихідців із Сомалі, Іраку, Сирії, Фінляндії, Туреччини, Ірану та Еритреї. Багато уражених - у будинках для людей похилого віку.

Уряд Швеції вже наприкінці січня почав впроваджувати заходи, покликані зупинити поширення вірусу.

Я живу на півдні Швеції, в місті Лунд, і у нас ситуація дещо інша. Із загальної статистики на наш регіон припадає лише кілька випадків. Загалом із початку епідемії, - від COVID-19 в нашому регіоні померли 32 особи.

Зі світових ЗМІ може скластися враження, що шведський уряд мало що робить, аби зупинити поширення вірусу, що у житті шведів майже нічого не змінилося. Але це не так. Уряд Швеції вже наприкінці січня почав впроваджувати заходи, покликані зупинити поширення вірусу.

Вже 26 січня МЗС видав рекомендації утриматися спочатку від поїздок в Китай, потім – в Іран та Італію, а 14-го березня – взагалі не подорожувати за кордон. Тим, хто повертається з інших країн, рекомендовано залишатися на двотижневому карантині, під час якого уряд виплачує грошову допомогу. Всі, хто мають найменші симптоми хвороби, мають залишатися вдома.

Між 10-м та 17-м березня були видані рекомендації не відвідувати родичів у лікарнях, заборонені усі події за участі понад 500 осіб, було дозволено брати лікарняний без призначення лікаря, був закритий театр опери в Мальме, а людям старшим за 70 років влада порекомендувала залишатися вдома та дотримуватися безпечної відстані під час прогулянок.

З 17-го березня була запроваджена заборона на в’їзд для туристів з неєвропейських країн. Наступного дня гімназії, училища, технікуми та університети перейшли на дистанційне навчання. Того ж дня було введено обмеження продажу протизапальних ліків ”в одні руки”, щоб не створювати дефіцит.

З 19-го березня планові обстеження у зубних лікарів на півдні Швеції, окрім критичних випадків, скасовані до червня. Влада рекомендує не подорожувати в межах Швеції без нагальної потреби.

З 24-го березня заборонено харчуватися у барах, дозволено їсти у ресторанах, але потрібно дотримуватися дистанції, у маленьких ресторанах можна лише замовляти їжу додому.

З 27 березня заборонені усі події за участі понад 50 осіб. Порушникам загрожує штраф, або тюремне ув’язнення. 31-го березня на державному рівні заборонено відвідувати родичів у будинках для людей похилого віку. Більшість працівників компаній переведено на дистанційну роботу.

При цьому школи та дитсадки відкриті, громадський транспорт працює у звичайному режимі, хоча більшість пересувається машинами. В автобусах у Лунді відгородили місця водіїв, щоб зменшити їхній ризик зараження.

Пересування містом або країною не контролюється.

Працівники торгових центрів намагаються слідкувати за тим, щоб відвідувачі дотримувалися безпечної дистанції один від одного. На підлозі усіх магазинів зробили помітки відстані для покупців і розташували інформаційні щити з проханням не порушувати дистанцію у півтора-два метри один від одного.

Продавців відгородили пластиковими щитами, вони працюють у захисних рукавичках. При вході в магазини стоять апарати з антисептиком і рукавичками. Магазини змінили графік роботи і додали кілька годин для покупців з груп ризику. Усі продукти розфасовані у паперові пакети або картонні упаковки.

Гуляти можна будь-де і будь-коли, але на безпечній відстані один від одного. МОЗ рекомендує постійно провітрювати оселю, регулярно займатися спортом вдома і на природі, щоденно перебувати на свіжому повітрі.

Масками ніхто не користується, влада пояснює, що вони не захищають від вірусу і потрібні медикам. Маски рекомендовано носити лише хворим. Дефіциту товарів, крім антисептиків, немає.

Мені здається, що шведам вдалося обмежитися менш жорсткими методами, ніж більшості країн з двох причин. По-перше, вони почали їх запроваджувати рано. По-друге, самі шведи не чекають ”рішень згори”, вони самостійно збирають інформацію з достовірних джерел, критично її аналізують та роблять висновки, змінюючи свою поведінку. Наприклад, я бачу, що хоча офіційні шведські джерела рекомендують дотримуватися 1,5-2 метри, більшість шведів тримає відстань у 4-5 метрів, напевно зважаючи на висновки цього дослідження. Велосипедисти збільшили відстань до 10-20 метрів.

Дистанційне навчання в гімназіях та університетах

Моя донька навчається у державній гімназії і з 18-го березня перейшла на дистанційне навчання. Гімназії і школи Швеції надали усім учням планшети, на яких вони роблять домашні завдання. Вчителі читають лекції на віртуальній платформі Сlassroom, учні роблять завдання в GoogleMeet. У Швеції з самого початку пандемії створили сторінку в Інтернеті для допомоги вчителям: http://skolahemma.se/

Навчання - обов’язкове. Якщо учні гімназій пропускатимуть дистанційні заняття, їх позбавлять стипендій. Моя донька навчається у гімназії у місті Гельсингборг (66 км від нашого дому). Зазвичай вона щодня дістається гімназії автобусом і потягом, а після занять працює. Тому з дисципліною, відповідальністю і плануванням свого часу у неї усе гаразд. За її навчання я не переживаю.

Школи та дитячі садки

З одного боку, я не в захваті від того, що школи і дитсадки працюють у звичайному режимі. Адже там неможливо дотримуватися рекомендацій МОЗ про безпечну відстань один від одного і через дітей поширюється вірус. З іншого боку, в Швеції не вистачає медичного персоналу і, якщо школи не працюватимуть, чимало медичних працівників будуть змушені залишитися вдома. Система не витримає такого напруження, що може призвести до катастрофічних наслідків.

Деякі батьки спробували залишити дітей вдома і займатися з ними самі, але це складно, тому що лекції не транслюються онлайн для усіх одночасно. Діти можуть синхронно робити завдання з однокласниками лише під час кількох занять. Це негативно впливає на їх оцінки. Кілька днів тому вчителі розпочали електронне опитування про індивідуальні потреби кожної дитини на випадок закриття шкіл. Очікується, що на дистанційне навчання буде переведена частина дітей. Мій син ходить в школу. Єдине, що відмінили - його заняття тайським боксом. Але він регулярно ходить у тренажерний зал, який залишається відритим, і де усі дотримуються дистанції.

Державна підтримка компаній

Влада намагається врятувати економіку країни, компанії і робочі місця. У Швеції запровадили цікаве рішення: роботодавцям дозволяється зменшувати робочий час і, відповідно зарплату працівників спочатку до 40%, а потім - до 20%. Решту сплачує держава, таким чином працівник може отримувати до 90% від попередньої зарплати і працювати лише 20% робочого часу. На це із державного бюджету виділено 127 мільярдів крон (приблизно 11,6 мільярдів євро). Очікується, що буде виділено додаткові 900 млн крон (приблизно 82,4 мільярда євро) на боротьбу з коронавірусом у південній Швеції.

Релігійні свята та інформація для іноземців

Влада співпрацює з усіма релігійними лідерами і власниками будинків, які здають квартири в оренду. Вони розповсюджують інформацію про коронавірус, гігієнічні рекомендації, обмеження і заборони під час пандемії різними мовами. Інформація надається навіть у вигляді малюнків для дітей. Усі ці люди наполягають на тому, щоб ніхто не йшов до храмів під час свят. Віруючі мають святкувати вдома, щоб запобігти поширенню інфекції.

Передрук та інше використання матеріалів, розміщених на цьому веб-сайті, дозволяється за умови посилання на джерело.

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

Дивіться також: Бен та Мінді – подружжя медиків. Відео