Швейцарські прокурори звинувачують екс-депутата Верховної Ради України у відмиванні коштів

Прокурори Швейцарії звинувачують колишнього українського парламентаря Миколу Мартиненка у відмиванні коштів. Звинувачення передано до Швейцарського суду в рамках розгляду справи про міжнародну корупційну схему.

Про це йдеться в заяві прокуратури Берна, виданій у п'ятницю.

Мартиненка та ще одного українця, ім'я якого не називається, звинувачують у відмиванні коштів на суму 3 мільйони доларів через фінансову систему Швейцарію з використанням панамської офшорної компанії.

Розслідування було проведено спільно з правоохоронними органами Чехії та України. В Україні Мартиненкові висунуто відповідні звинувачення.

Мартиненко, вважають прокурори, отримував хабарі від чеської компанії Skoda і натомість забезпечував, щоб компанія отримувала контракти на постачання устаткування "Енергоатому".

"Підозрюється, що активи, які є предметом розгляду, походять з порушень, вчинених в Україні та Республіці Чехія. Підозри у вчиненні цих порушень наразі є предметом кримінального слідства в Україні та Чехії, - йдеться в заяві прокурорів. – Коротко, підозрюється, що комісійні виплати були незаконно зроблені чеським постачальником компонентів для атомних енергостанцій Skoda JS. Вважається, що Skoda JS платила комісійні на банківські рахунки, які раніше в Швейцарії відкрила офшорна компанія Миколи Мартиненка, а натомість отримувала контракти на постачання компонентів для НАЕК Енергоатом, державного оператора атомних станцій в Україні".

Мартиненко заперечує звинувачення.

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