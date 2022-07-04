ЄС створює платформу з відбудови України

Швейцарія, 4 липня (Reuters) - Вартість відновлення України після вторгнення Росії може сягнути 750 мільярдів доларів, і багаті росіяни повинні допомогти покрити ці витрати, заявив у понеділок прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

"Ми вважаємо, що ключовим джерелом повернення повинні бути конфісковані активи Росії та російських олігархів", — сказав він на конференції в швейцарському місті Лугано, посилаючись на оцінки, що заморожені російські активи становлять 300-500 мільярдів доларів.

«Цю кровопролитну війну розв'язала російська влада. Вона спричинила ці масові руйнування і має за це відповідати», - додав він.

Також виступаючи на Конференції з відбудови України, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський Союз створить центральну платформу для координації зусиль з відновлення, а також допоможе зміцнити статус України як кандидата на членство в ЄС, наданий минулого місяця.

"З початку війни Європейський Союз мобілізував близько 6,2 мільярда євро (6,48 мільярда доларів) фінансової підтримки, - сказала фон дер Ляєн. - І буде більше. Ми будемо активно долучатися до середньо- та довгострокової відбудови".

Після років тісної співпраці з Україною фон дер Ляєн сказала, що Європа несе особливу відповідальність і має стратегічну зацікавленість їй допомагати.

“Мета Кремля - військово-політичне та економічне знищення України, - сказала вона. - Вони хочуть підірвати саме існування України як держави. Ми не можемо і не допустимо цього”.

Росія називає вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого, "спеціальною військовою операцією".

Платформа акумулюватиме запити на інвестиції та спрямовуватиме ресурси, сказала фон дер Ляєн.

Новий майданчик об’єднає країни, приватний сектор, громадянське суспільство, а також міжнародні організації, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк.

Європейський інвестиційний банк, кредитний підрозділ Європейського Союзу, пропонує механізми фінансування, які раніше використовували під час пандемії COVID-19, щоб допомогти відбудувати Україну.

Президент України Володимир Зеленський привітав зусилля з реконструкції.

“Відбудувати Україну – це відновити принципи життя, відновити простори життя, відновити те, що робить людей людьми”, – сказав він у зверненні через відеозв’язок.