Швейцарія знову не дозволила Німеччині реекспортувати снаряди Україні

ЦЮРІХ, 3 листопада (Reuters) – Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на дозвіл реекспортувати вироблені в Швейцарії боєприпаси в Україну, заявив уряд у четвер, вказавши, що такий крок порушить нейтралітет Швейцарії.

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт звернулася до уряду в Берні з проханням надати дозвіл на постачання 12 400 снарядів швейцарського виробництва для зенітних танків Gepard, які Берлін вже поставив Україні для допомоги у війні з Росією.

Але міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін відповів так само, як і уряд Швейцарії в червні, коли відхилив попередній запит.

«Згідно з принципом рівного ставлення в законі про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військового обладнання швейцарського походження Україні, доки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті», - заявив уряд.

“Оскільки правова ситуація не змінилась, схвалення передачі швейцарської військової техніки Німеччиною Україні все ще неможливе”, - додали в заяві.

35-міліметрові снаряди були поставлені швейцарськими компаніями німецькій армії десятиліття тому за умови, що вони не можуть реекспортувати боєприпаси без дозволу Швейцарії.