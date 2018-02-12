Швеція має очолити миротворців в Україні – новий звіт до Мюнхенської конференції з безпеки

ООН має розглянути застосування контингенту у 20 000 військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО і 4 000 поліцейських для того, щоб допомогти врегулювати кризу в Україні, йдеться в новому звіті, який має бути презентований високопосадовцям цього тижня, повідомляє Reuters.

Високопосадовці Росії, України, Німеччини та Франції обговорять конфлікт в Україні під час проведення конференції з безпеки в Мюнхені.

Звіт, складений колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фоґ Расмуссеном, який тепер є радником президента України Петра Порошенка, буде презентовано високопосадовцям, включаючи спецпредставника США з питань України Курта Волкера.

На шляху затвердження миротворчих сил ООН є великі перепони, зазначає видання. Росія, яка має право вето в Раді Безпеки ООН, має погодитись з цим форматом і Швеція має погодитись очолити місію.

"Ця діяльність вимагатиме залучення ряду європейських країн, таких як Швеція, країн, які мають досвід миротворчих операцій, таких як Бразилія, та країн, яким довіряє Росія, таких як Білорусь", - заявив Ричад Ґован, співавтор звіту і експерт з ООН Колумбійського університету.

Деякі дипломати та експерти називали цифру у 50 000 осіб, однак, на думку Ґована, така цифра не є реалістичною, і Москва, імовірно, буде проти такого великого контингенту.

Створення миротворчих сил, на думку Ґована, дозволить провести місцеві вибори в Україні, що є ключовою частиною Мінських домовленостей.

"Якщо вдасться достатньо швидко розгорнути присутність на місцях, добре було б перейти до місцевих виборів за 12 місяців, а потім залишити миротворців на період охолодження, скажімо, два роки загалом", - наголосив Ґован.

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