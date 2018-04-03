Швеція видала попередження через навчання ВМС Росії у Балтійському морі

Швеція видала попередження для цивільного руху на Балтійському морі через військові навчання російського ВМС та випробування ракет, заплановані на цей тиждень, повідомляє CTVnews.

Мері Галлерфельт з морської адміністрації Швеції пояснила пресі, що російські артилерійські навчання в трьох регіонах на півдні та південному сході Балтійського моря означає, що регіони будуть тимчасово небезпечні для навігації цього року.

Навчання, які, за повідомленнями, будуть включати ракетні запуски з російських суден, відбуватимуться у акваторії між Швецією, Польщею та Латвією у тривожній близькості до бази ВМС на півдні Швеції, повідомляє видання.

Минулого тижня міністр оборони Латвії висловив військовому аташе Росії занепокоєння через навчання.

"Від завтра збройні сили Росії будуть проводити навчання зі стрільбами на Балтійському морі", - наголосив Домінік Янковські з Міністерства закордонних справ Польщі у Twitter.

"Цивільний морський та повітряний рух було переведено", - додав він.

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