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Кожен з нас може долучитися до збереження цієї планети і це не так важко, як здається на перший погляд. У цьому блозі я зібрала 7 дуже простих способів, які можуть допомогти зберегти довкілля та ще й зекономити.

Чому я про це взагалі пишу? Середня температура планети підвищиться на 1,5°C від 2030 до 2052 року порівняно із доіндустріальним рівнем, якщо швидкість глобального потепління не зміниться. Про це йдеться у звіті міжурядової групи експертів з питань клімату при ООН (IPCC). Вчені закликають до термінових дій, щоб зупинити глобальне потепління в рамках 1,5°C у порівнянні з 2°C. Потепління у 2°C означитиме ще більші ризики екстремальних посух, пожеж, повеней і нестачі харчів для мільйонів людей. Тож, фактично, це означає, що у людства є лише 11 років на те, щоб виправити ситуацію.

Експерти закликають до радикальних змін у видобутку та споживанні енергії, індустріях, будівництві, транспорті. Але, не чекаючи ініціатив на державному рівні, ми самі можемо спробувати допомогти планеті.

Попереджаю: Насправді, способів допомогти довкіллю на персональному рівні набагато більше. Я перераховую сім, які використовую особисто. Діліться в коментарях вашими еко-«фішками»!

1. Відмовитися від поліетиленових паків – екологічно та економічно

За даними ООН, приблизно 5 трильйонів поліетиленових пакетів споживаються у світі щороку, або близько 10 мільйонів - щохвилини. Наразі, близько 60 країн світу почали боротьбу із пластиком на законодавчому рівні. І основним об’єктом цієї боротьби стали поліетиленові пакети, і, в певній мірі, пінопласт. Але боротьбу із поліетиленовими пакетами можна розпочати самостійно, просто зменшивши їх споживання. Наприклад, в магазині замість них можна використовувати багаторазові торбинки. Це не тільки зменшить кількість споживаного вами поліетилену, а й допоможе заощадити.

Я користуюсь еко-торбами вже два роки. При тому, що в супермаркет я ходжу два рази на тиждень, використовуючи по дві торби щоразу, це означає, що за цей час я використала б понад 200 пакетів. І це не враховуючи окремих пакетів для зважування овочів.

2. Відмовитися від одноразових пляшок та посуду

Лише 9 відсотків усіх пластикових відходів, які були коли-небудь вироблені, були перероблені.Пластикові пляшки, одноразовий посуд – ми зустрічаємося з цими одноразовими виробами кожного дня. І їх використання можна легко обмежити. Замість того, щоб купувати воду у пластикових пляшках, можна придбати пляшку багаторазового використання і носити воду з собою. Замість одноразового посуду – звичайний.

Чому це важливо? Просто подивіться на це узбережжя Гаїті.

3. Бути енергоефективним у побуті

Відповідно до звіту Міжнародного енергетичного агентства, глобальні викиди вуглекислого газу при виробництві енергії у 2017 році зросли до 32,5 гігатонн, встановивши рекорд. А поліпшення світової енергетичної ефективності у 2017-му різко сповільнилося (глобальна енергоємність зросла лише на 1,7% в 2017 році, порівняно із середнім показником в 2,3% протягом останніх трьох років), відмічається у звіті.

Як берегти енергію у побуті? Існує безліч простих методів, які ще й дуже допоможуть заощадити. Наприклад, оптимальне освітлення. Вдень по-максимуму використовуйте ресурси природного світла. Коли вже вмикаєте світло ввечері, робіть це тільки там, де це необхідно (навіщо платити за освітлення цілої квартири, якщо ви знаходитесь тільки в одній кімнаті?). Використовуйте енергозберігаючі лампи – вони служать довше і споживають менше енергії, ніж звичайні. Особисто я восени та взимку ще люблю свічки – і електроенергію економить, і романтично.

Не грійте в чайнику більше води, ніж потрібно. Замість того, щоб сильніше увімкнуті опалення, можна просто вдягти улюблений светр, у якому буде тепло й затишно.

4. Обирати найбільш екологічній транспорт

Типовий легковий автомобіль викидає приблизно 404 грами вуглекислого газу на милю (1,6 км). Протягом року середньостатистичне авто викидає 4,6 тонн вуглекислого газу. Такі дані наводить Агентство охорони довкілля США. Замість використання персональної автівки, можна їздити на роботу на громадському транспорті. А ще краще - на велосипеді або пішки. Це не тільки екологічно, а ще й безкоштовно. Бонус в такому випадку - скинуті калорії. Коли я йду до роботи з дому на велосипеді, трачу 220 калорій, а коли йду пішки – 440 калорій. Плюс, мені не доведеться платити за бензин або ж проїзд громадським транспортом. Та і абонемент в спортзал стає менш необхідною витратою.

5. Економити воду

Свіжа, чиста вода – це обмежений ресурс. 2.1 мільярди людей у світі не мають доступу до безпечної питної води, відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров’я. Економити воду, насправді, не так важко. Замість ванни, можна прийняти душ. Поки я чищу зуби, я намагаюсь закривати воду. Вимикання води, поки ви чистите зуби два рази на день, може зберегти 30 літрів води на день – а це 900 літрів на місяць – повідомляє Агентство охорони довкілля США.

6. Купуйте менше та не викидайте

Досить часто стається так, що речі, які ми купуємо, стають нам невдовзі непотрібними. Що з ними робити? Викидати? Коли я переїхала до США, я помітила, що в спільній кімнаті з пральними машинами люди часто залишали непотрібні їм речі побуту або книги. А інші люді їх підбирали. На вулицю виставляють навіть непотрібні меблі - так моя родина позбавилась кількох стільців та тумби для ванної кімнати і стала власницею чудового крісла-гойдалки для балкону. Таким чином здійснюється “кругообіг речей в природі”, що зменшує кількість сміття.

7. Сортувати сміття і віддавати на переробку

Замість того, щоб скло, пластик та папір опиниляся на смітнику чи в океані, вони можуть бути перероблені на інші продукти. Для цього ми маємо сортувати відходи та викидати їх у спеціальні смітники для переробки. Віддавати на переробку можна такі речі як папір, батарейки, пластик, скло та багато іншого.

Розберемо на прикладі паперу. Папір становить більше 25% муніципальних твердих побутових відходів, що генеруються щорічно, - це більше ніж будь-який інший матеріал, - йдеться на сайті Агентства охорони довкілля США. Американці переробили майже 67% паперу, яким вони користувалися у 2015-му році. Перероблений папір використовується для виготовлення нових паперових продуктів, що допомагає зберігати дерева та інші природні ресурси. Як зменшити кількість паперу, який ми використовуємо? Друкувати менше. Використовувати обидві сторону аркушу. Використовувати менше серветок. Віддавати на переробку папір, газети, паперові обгортки та інші паперові продукти.​

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Ось такими простими порадами я намагаюсь користуватися, і це допомагає не тільки довкіллю, а й сімейному бюджету. Звичайно, можна робити набагато більше. В коментарях діліться, що робите особисто ви, чи про які цікаві прийоми знаєте.

І наостанок - цікавий факт: Згідно дослідження Агентства охорони довкілля США за 2016 рік, завдяки переробці у США було створено 757,000 робочих місць, 36,6 млрд доларів пішли на зарплати, а 6,7 млрд доларів – склали податкові надходження. Це дорівнює 1,57 робочим місцям, 76,000 заробітної плати та 14,101 доларам податкових надходжень на кожну тисячу перероблених матеріалів.

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