У четвер у Конгресі голосуватимуть за правила розслідування щодо імпічменту: шість важливих запитань

У четвер у Палаті представників Конгресу США відбудеться голосування по резолюції, яка, у разі затвердження, послужить офіційним обґрунтуванням проведення розслідування з питання про можливий імпічмент президента Дональда Трампа.

«Голос Америки» відповідає на найважливіші запитання, що стосуються завтрашнього голосування.

Очікується, що резолюцію підтримають всі 234 демократи, до яких можуть приєднатися кілька республіканців



Що саме буде винесено на голосування в Палаті представників?

Законодавці проголосують за резолюцію, у якій детально прописаний процес проведення розслідування з питання про можливий імпічмент президента США у зв'язку з телефонною розмовою з українським президентом Володимиром Зеленським. У документі детально описані правила проведення відкритих слухань і видачі повісток свідкам.

Резолюція говорить, що за підсумками розслідування Комітет з розвідки повинен буде підготувати доповідь для Юридичного комітету, який, в свою чергу, повинен буде вирішити, за якими саме статтями будуть висунуті звинувачення, що ведуть до імпічменту. У резолюції також сформульовані правила, відповідно до яких юридична команда президента буде вести його захист і проводити перехресний допит свідків.

Чому голосування пройде саме зараз, через кілька тижнів після початку розслідування?

Ми робимо цей крок, щоб усунути будь-які сумніви в тому, чи може адміністрація Трампа утримувати документи, заважати свідкам свідчити, ігнорувати законні порядки або продовжувати перешкоджати Палаті представників.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі протягом декількох тижнів ігнорувала вимоги республіканців провести голосування щодо питання про початок розслідування про імпічмент. Ще 24 вересня Пелосі оголосила про початок розслідування, доручивши шести комітетам Палати представників розслідувати повідомлення викривача про можливі правопорушення президента. Республіканці стверджували, що розслідування є незаконним, бо йому не передувало голосування з питання про його початок. Але ні Конституція ні правила Конгресу не вимагають від законодавців голосування з питання про початок розслідування про імпічмент.

Що це голосування означає з політичної точки зору?

Голосування покаже, яка кількість законодавців підтримує проведення розслідування. Рішення про початок розслідування може бути ухвалене простою більшістю голосів. Очікується, що резолюцію підтримають всі 234 демократи, до яких можуть приєднатися кілька республіканців. Число республіканців, які проголосують за проведення розслідування, стане для президента ключовим індикатором, показавши відсоток республіканців, які підтримують ідею розслідування щодо імпічменту.

Як це голосування вплине на протистояння Білого дому щодо розслідування про імпічмент?

Формалізація процедури розслідування ускладнить становище Білого дому, який продовжує відмовлятися співпрацювати зі слідством і підкорятися повістками, які виписують конгресмени. Оголошуючи про майбутнє голосування, Пелосі сказала: «Ми робимо цей крок, щоб усунути будь-які сумніви в тому, чи може адміністрація Трампа утримувати документи, заважати свідкам свідчити, ігнорувати законні порядки або продовжувати перешкоджати Палаті представників».

Що на це кажуть республіканці?

Білий дім назвав запропоновані правила проведення розслідування «нечесними». Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем відзначила, що запропновані правила взагалі забороняють Білому дому "брати участь [у розслідуванні] допоки голова [Комітету з розвідки Адам] Шифф не проведе два раунди односторонніх слухань з метою "скласти упереджену доповідь для Юридичного комітету".

Демократична партія у Палаті представників відмовляється вшановувати право адміністрації США на дотримання передбачених законом процедур під час розслідування щодо неї

"Права Білого дому лишаються невизначеними, розмитими та начіткими", - відзначили у Білому домі. "Ця резолюція нічого не робить для того, щоб змінити фундаментальний факт, що Демократична партія у Палаті представників відмовляється вшановувати право адміністрації США на дотримання передбачених законом процедур під час розслідування щодо неї", – додали у відомстві.

Секретар республіканської меншості в Палаті представників Стів Скалізе в електронному листі рекомендував законодавцям-республіканцям голосувати проти прийняття резолюції. За його словами, в разі прийняття резолюції будуть формалізовані правила і процедури, які ведуть до використання «необ'єктивних доказів, отриманих в якості обґрунтування для імпічменту».

Що буде далі?

Лідери демократів кажуть, що вони хотіли б провести голосування про оголошення імпічменту президенту до настання 2020 року - можливо, вже в кінці листопада. Якщо Палата представників затвердить статті, що служать підставою для імпічменту, Сенат започаткує власне розслідування, яке почнеться, швидше за все, вже наступного року, в результаті якого буде прийнято остаточне рішення про можливість відсторонення президента від влади. Конгрес повинен до 21 листопада затвердити бюджетні законопроекти, щоб профінансувати діяльність уряду в наступному році, тому графік законодавців буде максимально завантажений.

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