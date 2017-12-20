ОРІС, США, схвалив проект на $400 мільйонів для української енергетики

Правління Корпорації міжнародних приватних інвестицій ОРІС схвалило фінансування та страхування від політичних ризиків проект з вітрової генерації в Україні, який значно посилить можливості енергетики та енергетичної безпеки. Про це повідомляється на офіційному сайті ОРІС.

ОРІС, урядова установа США з фінансування розвитку, планує надати фінансування на суму до 150 мільйонів доларів, а також надати страхування та перестрахування політичних ризиків на 250 мільйонів доларів для компанії EuroCape Ukraine I, LLC.

Компанія підтримує побудову і діяльність першої фази на 225 МВТ вітрової електростанції, загальна планована потужність якої – 500 МВТ, йдеться в заяві.

Цей проект збільшить виробництво вітрової енергетики України на 40 відсотків і посилить енергетичну безпеку України.

В рамках проекту, GE поставить та встановить 62 вітрові турбіни та надаватиме послуги з довгострокового обслуговування та ремонту.

"Цей проект залучить приватний капітал для сприяння розвиткові в регіоні, який має надзвичайне значення для іноземної політики США", - заявив президент ОРІС Рей Вошберн. "Це ілюструє ефективність ОРІС у підтримці великих інфраструктурних проектів", - наголосив він.

В заяві ОРІС також відзначається, що України на 40 відсотків залежить від імпорту енергоресурсів і може потерпати від припинень енергопостачання з боку своїх іноземних постачальників.

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