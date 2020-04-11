По $300 000 на кожного хворого на коронавірус отримують деякі штати США, а Нью Йорк - всього $12 000

Понад 100 мільярдів виділено на лікарні у вигляді грантів на лікування хворих на вірус COVID-19

Згідно з новим аналізом, опублікованим у п'ятницю, деякі штати отримують значно більше грошей із федерального бюджету на фінансування боротьби із коронавірусом. Такий аналіз був проведений компанією Kaiser Health. За даними звіту такі штати як Міннесота, Небраска, Монтата за кожен зафіксований випадок Коронавірусу, отримують 300 000 доларів а от Нью Йорк усього 12 000 доларів, хоча той самий Нью Йорк, для порівняння, має в тисячі більше хворих ніж усі вищеперераховані штати. Флорида, яка теж бореться із серйозним спалахом захворювання отримує 132 000 доларів за кожен випадок.

Експерти медичної галузі б’ють на сполох, кажуть що гроші виділяються не пропорційно, держава не бере до уваги кількість хворих в штаті а виділяє кошти відповідно до історичної частки доходу кожного окремого штату від державної програми Medicare для літніх людей. Штат Нью Йорк відповідно мав одну з найнижчих часток доходу.

Держава не бере до уваги кількість хворих в штаті а виділяє кошти відповідно до історичної частки доходу кожного окремого штату від державної програми Medicare для літніх людей

Як кажуть самі медики, Нью Йорку катастрофічно не вистачає коштів через такий розподіл допомоги від держави:

"Це прикро і недостатньо для вирішення фінансових проблем, які стоять перед лікарнями в цей час, особливо тих, які розташовані в" гарячих точках", таких як місто Нью-Йорк", - заявив Кеннет Раске, генеральний директор Асоціації лікарень Великого Нью-Йорка.

"Дивно виглядає що вони не будуть орієнтуватися на географію сплеску захворювань", - сказав Чес Роедс, генеральний директор консалтингової фірми Gist Healthcare, повідомляє Kaiser Health News.

Загалом на госпіталі по всій країні в державному пакеті допомоги із бюджетом у 2,2 трильони доларів, понад 100 мільярдів виділено на лікарні у вигляді грантів на лікування хворих на вірус COVID-19. Перший раунд виплат цієї допомоги вже розпочався.

На критику щодо не пропорційного розподілу коштів в Міністерстві охорони здоров’я США заявили, що метод виділення грантів, заснований на доходах від програми Medicare дозволив їм якнайшвидше зробити перші платежі тим медичним закладам які цього потребують.

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