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- Голос Америки
У Держдепі США прокоментували терміни навчання українських пілотів на F-16
Українцям потрібні "тижні й тижні" тренувань, аби навчитися управлінню винищувачами F-16. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.
"Наші колеги з Пентагону тісно співпрацюють з міністерствами оборони по всій Європі та інших країнах, щоб обговорити подальші дії щодо F-16. Починати треба з підготовки, тому що це літаки, якими непросто керувати. Їм потрібні тижні й тижні навчання. І тоді другим буде питання, хто насправді постачатиму F-16 в Україну", - сказав Шолле в інтерв'ю кореспондентці Голосу Америки Найк Чин.
Водночас речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат розповів, що навчання на винищувачах F-16 пройдуть десятки українських пілотів, і спрогнозував, що тренування можуть зайняти до чотирьох місяців. Він додав, що опановувати F-16 передусім будуть молоді пілоти, які вміють краще освоювати новітні технології.
"Ми заявляли в повітряних силах, що це навчання буде тривати півроку. Американці дійшли висновку, що до чотирьох місяців. І кому як, можливо, хтось і швидше опанує. Люди є різні, в кожного різна індивідуальна підготовка. Ось такі гарні прогнози є щодо навчання, думаю, вони таки справдяться", - сказав Ігнат в інтерв'ю керівниці мовлення Голосу Америки у Східній Європі Мирославі Гонгадзе.
Він також вказав на успішний досвід навчання українських фахівців управлінню системами Patriot: "Я хочу провести аналогію. Поїхали на Patriots. Приїхали, подумали: "Ну, приїдуть якісь там українці незрозумілі. Буде з ними клопоту багато". Так? Раніше терміну вдвічі. Німці були теж вражені. Американці були вражені, наскільки це люди професійні, вмотивовані, навчені, і жодних проблем перепідготовки на той самий Patriot і на F-16, я переконаний бути не може", - сказав Ігнат.
Радник Держдепартаменту США Дерек Шолле не уточнив, які саме країни постачатимуть Україні F-16. "Ми все ще працюємо над тим, хто насправді постачатиме ці літаки. Ми не ухвалювали жодних рішень щодо цього для себе". При цьому Шолле додав, що ці винищувачі стануть "важливою складовою сучасної української армії".
Тим часом екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що Україні не вистачає тактичної авіації, і винищувачі F-16 необхідні Збройним Силам.
"Передовсім, це, звичайно, протиповітряна оборона - те, де вони можуть захищати українську територію, сили та засоби від ударів з повітря. Зокрема інфраструктуру, сухопутні війська та інші обʼєкти. Крім того, це звісно, ударна авіація. …
Наразі в нас не вистачає тактичної авіації. Ті радари та ракети, які в нас є, не відповідають українським потребам, їх стає все менше і менше. В чисто повітряній боротьбі наші літаки програють за спроможностями росіянам, передовсім за дальністю. Тому нам дійсно потрібна сучасна авіація, тут нема жодних сумнівів", - сказав Загороднюк в інтерв'ю журналісту Української служби Голосу Америки Остапу Яришу.
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"Ми побачимо ще багато творчих і сміливих операцій" - британський експерт Ґалеотті про прорив у Бєлгороді
Увага світових ЗМІ прикута до боїв у прикордонному з Україною російському місті Бєлгород, а експерти намагаються розібратися, чи прорив на російську територію був самостійною операцією, чи частиною підготовки до масштабного контрнаступу.
Щодо ситуації навколо Бєлгорода надходять суперечливі повідомлення. Міністерство оборони Росії заявило, що відкинуло проукраїнську військову групу через кордон, але група, яка взяла на себе відповідальність за вторгнення, заявила, що її напади тривають.
Російські військові заявили, що вбили понад 70 українських націоналістів і знищили чотири бронемашини, але незалежних підтверджень цих втрат не було, зауважує агентство Reuters. Агентство пише, що не було і незалежного підтвердження того, що бойові дії закінчилися. Але, як повідомив губернатор Бєлгородської області, режим контртерористичної операції, який він запровадив після нападу в понеділок, був скасований. Як наголошує агентство, бойові дії змусили Росію евакуювати мешканців міст вздовж кордону з Україною.
Росія звинуватила Україну в нападі, Київ заперечує це. Дві групи, які взяли на себе відповідальність на напади, називають себе російськими озброєними дисидентами.
Представник групи "Легіон Вільна Росія", яка взяла на себе відповідальність за вторгнення, заявив у вівторок, що українські офіцери знали про операцію, але не керували нею.
Британський політолог, керівник лондонської консалтингової компанії "Маяк" Марк Ґалеотті вважає, що російські політичні сили, які бажають пришвидшити падіння режиму Путіна, дійсно існують, вони не мають спільної ідеології і не є незалежними в тому сенсі, що покладаються на українців у постачанні зброї та військової підтримки.
«Певним чином вони визнають, що вони є частиною українських військових зусиль просто тому, що вони вірять, що поразка Росії в Україні пришвидшить падіння режиму в Москві. Я думаю, що це одна ключова річ, яка об’єднує їх усіх разом. Вони всі хочуть побачити падіння режиму Путіна», – сказав Марк Ґалеотті.
Як наголошує газета New York Times, Київ, і Москва намагалися використати напад на кордоні, щоб поширити власні наративи про вторгнення Росії в Україну. Російські офіційні особи звинуватили українських військових, а речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що навіть якщо нападники були етнічними росіянами, вони є «українськими бойовиками», чиє насильство виправдовує війну Росії проти України.
Пєсков заявив журналістам у вівторок, що напад на Бєлгород «підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни», що «вимагає від нас великих зусиль, і ці зусилля тривають».
Україна заявила, що напади на кордоні є ознакою внутрішнього розколу в Росії. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у вівторок в ефірі українського телебачення назвала нападників «російськими патріотами», які «повстали проти режиму Путіна», щоб «змінити політичну систему країни та покласти край кровопролитній війні, яку розв’язав Кремль».
Марк Ґалеотті не вважає, що перенесення військових операцій через кордон з Росією змінить характер війни, але, на його думку, вони є більше, ніж просто частиною так званих «підготовчих операцій», які готують поле бою до майбутнього українського контрнаступу. На думку експерта, ці дії дають українцям шанс викликати у росіян занепокоєння щодо можливості реального повстання всередині Росії. А також вони відволікають російські сили від протистояння вздовж лінії фронту напередодні контрнаступу, який має розпочатися «протягом наступного тижня чи близько того», каже Ґалеотті у розмові з Reuters.
Британський експерт додає, що у той час, коли росіяни думають, що війну можна виграти тим, що вони зруйнують українські міста, «українці демонструють значно, значно витонченіші уявлення про те, як вести політичну війну всередині Росії». Тому, на його думку, з українського боку буде ще «багато творчих і сміливих операцій».
Газета Newsweek цитує українських військових, які повідомили у вівторок вранці, що російські війська втратили 40 артилерійських систем за останню добу, а протягом останнього тижня Москва втратила майже 170 артилерійських систем, заявив у вівторок Генеральний штаб Збройних сил України.
Артилерія, наголошує газета, відіграють вирішальну роль у війні, яку Росія веде проти України.
Через війну в Україні міг назавжди зникнути рідкісний вид тварин - WWF
Рідкісні види тварин і рослин в Україні гинуть як від прямого впливу війни, зокрема від вибухів та отруєнь, так і через знищення їхнього середовища існування. Один із видів тварин, занесених до Червоної книги, - перегузня - може бути втрачений назавжди. Про це в інтервʼю Голосу Америки повідомив Богдан Вихор, виконавчий директор Всесвітнього фонду природи WWF-Україна.
"Є така тварина - перегузня, яка жила в степах на південному сході України, більшість цих територій перетворилися на арену бойових дій. Тож середовище існування цього виду знищене взагалі. І чи залишилися в Україні перегузні, які були включені до Червоної книги України, ми не знаємо. Можливо, цей вид втрачений назавжди", - розповів Вихор.
За його словами, також були випадки, коли на мінах чи розтяжках в Україні підривалися рідкісні європейські зубри. "Це трапилося на території Київщини. Внаслідок того, що тварина стала на розтяжку або міну, вона була просто фізично знищена. Я хочу зазначити, що зубр європейський - це рідкісний вид тварин, занесений до Червоної книги України, і таких тварин залишилося в Україні близько 350 особин. Скільки з них стануть ще жертвами війни - невідомо", - зазначив виконавчий директор WWF-Україна.
Він зауважив, що оцінити стан багатьох видів тварин в Україні зараз неможливо через продовження бойових дій.
Також, за даними WWF-Україна, вій бойових дій постраждали більш ніж 20% лісів України, тобто понад 1 млн га лісу. "Частина цих лісів замінована, частина лісів знищена фізично внаслідок військових дій і розриву снарядів, а частина лісів просто згоріла внаслідок пожеж", - розповів виконавчий директор WWF-Україна.
Богдан Вихор навів приклад природно-заповідного об'єкта на сході України, Національного природного парку "Святі Гори", на території якого внаслідок війни був знищений древній ліс.
"Це унікальний природно-заповідний об'єкт, розташований фактично на території Донеччини, і внаслідок військових дій ця унікальна територія зі старовіковими лісами, дубами, які мали понад 300 років, був знищений назавжди. Чи вдасться нам відновити ці дуби - питання надзвичайно складне, оскільки вони почали рости близько 300 років тому, коли клімат і умови, в яких створювалася ця екосистема, були кардинально іншими. Зараз у зв'язку з глобальним потеплінням на даній території спостерігаються зовсім інші умови".
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- Голос Америки
Саманта Пауер: Можливості “Дії” для багатьох американців можуть звучати як фантастика
Український народ не тільки бореться за захист майбутнього демократії, але і стабільно працює роками, щоб “принести демократію в майбутнє” та має “приголомшливі результати” у цьому. Так адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США Саманта Пауер оцінила роботу Єдиного порталу державних послуг «Дія», виступаючи під час спільного заходу USAID та Міністерства цифрової трансформації України у Вашингтоні, США у вівторок.
Саманта Пауер сказала також, що для американців частина можливостей “Дії” “звучатимуть як фантастика”.
“Уявіть, що майже все, що вам потрібно від вашого уряду, ви можете отримати простими кліками у телефоні чи браузері. Хочете отримати доступ до свого паспорта для перетину кордону? Ви хочете подати заявку на дозвіл на будівництво? Ви хочете зареєструвати нову дитину чи новий бізнес? Усе це можна зробити в Дії”, – озвучила Пауер.
За інформацією USAID, мобільним додатком “Дія” створеним у партнерстві зі США, розробники готові поділитися досвідом з країнами по всьому світу. USAID допомагає Україні поінформувати інші країни про можливості "Дії" і на сьогодні три країни розглядають можливості застосування додатка у своїй країні.
Пауер переконана, що такі платформи, як “Дія”, зменшують можливості для корупції. А ще – допомагають урядам швидко реагувати на кризові ситуації.
19 мільйонів українців користуються платформою для операцій із понад 120 державних послуг та десятків цифрових документів.
Саманта Пауер під час зустрічі у Вашингтоні подякувала командам USAID, UK Aid, Фонду Євразія та українському уряду, які “мали передбачливість інвестувати в цифрову трансформацію України, розпочату вісім років тому”.
“Разом ми надсилаємо світу чітке повідомлення. Коли демократії зазнають викликів, коли нас випробовують – ми працюємо разом, ділимося чудовими ідеями, інвестуємо в майбутнє одне одного. Ми використовуємо неймовірні інновації [...] щоб вирішувати складні проблеми та покращувати життя людей. І завдяки цьому ми стаємо сильнішими, ніж будь-коли”, - сказала Саманта Пауер.
Як днями розповів в інтерв'ю Голосу Америки Андрій Федорів, український інноватор та підприємець, українські проекти у державній галузі діджиталізації (наприклад, "Дія"), демонструють здатність збудувати цифрову державу, "яка сильніша, ніж багато розвинених європейських держав".
"І зараз цифрова держава стає предметом потенційного українського експорту", - каже Федорів.
- Голос Америки
Петиція: Владу ПАР закликають арештувати Путіна під час візиту
Саміт БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка) заплановано на серпень цього року в м. Йоганнесбург Південно-Африканська Республіка.
В очікувані саміту на сайті американської некомерційної організації Avaaz, з’явилась петиція із закликом до влади Південно-Африканської Республіки арештувати очільника Кремля, у разі його візиту. Петицію вже підписали понад півмільйона людей, - зробити це можуть усі бажаючі, незалежно від географічного розташування. Підтримати звернення також закликала опозиційна партія в ПАР.
"Президенту ПАР Сирілу Рамафосі та усім членам Міжнародного кримінального суду: Ми, стурбовані громадяни всього світу, закликаємо вас сприяти ордеру на арешт Володимира Путіна, який було видано Міжнародним кримінальним судом. Влада вашої держави повинна заарештувати Путіна, якщо він ступить на вашу територію, щоб він відповів за жахливі воєнні злочини, які він скоїв. Зокрема викрадення та депортацію українських дітей", - йдеться в тексті петиції.
Таким чином, автори закликають владу ПАР виконати підписаний ними Cтатут Міжнародного кримінального суду. МКС видав ордер на арешт Путіна 17 березня 2023 року. Тепер російський лідер може бути заарештований на території будь-якої країни, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду. ПАР підписала Римський статут 17 липня 1998 р., а також ратифікувала та імплементувала його 27 листопада 2000 р.
Раніше, ПАР відмовилась підтримати санкції проти Росії або засудити агресію проти України. Спочатку влада африканської держави запросила Путіна взяти участь в зустрічі БРІКС цього літа, разом із іншими очільниками п’яти країн блоку. Але на початку травня спеціальна урядова комісія, створена президентом ПАР Сирілом Рамафосою, дійшла висновку, що присутність Путіна порушить не лише міжнародне право, але й закони Південної Африки, і вони радять Путін не прилітати особисто, але взяти участь через відеозв’язок - повідомляє видання The Times.
Своєю чергою Кремль поки що не підтверджував особистого візиту. У березні прес-секретар Путіна, Дмитро Пєсков сказав журналістам, що "рішення про поїздку президента РФ Володимира Путіна на саміт БРІКС до ПАР у серпні поки що не ухвалювалося".
"Або Путін відвідає саміт БРІКС у серпні, ризикуючи арештом, або відмовиться від особистої присутності, чим викриє свій страх бути арештованим", - підсумовують The Guardian.
Нагадаємо, що саміт БРІКС не скликався з 2020 року, через пандемію.
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