У Держдепі США прокоментували терміни навчання українських пілотів на F-16

Українцям потрібні "тижні й тижні" тренувань, аби навчитися управлінню винищувачами F-16. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

"Наші колеги з Пентагону тісно співпрацюють з міністерствами оборони по всій Європі та інших країнах, щоб обговорити подальші дії щодо F-16. Починати треба з підготовки, тому що це літаки, якими непросто керувати. Їм потрібні тижні й тижні навчання. І тоді другим буде питання, хто насправді постачатиму F-16 в Україну", - сказав Шолле в інтерв'ю кореспондентці Голосу Америки Найк Чин.

Водночас речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат розповів, що навчання на винищувачах F-16 пройдуть десятки українських пілотів, і спрогнозував, що тренування можуть зайняти до чотирьох місяців. Він додав, що опановувати F-16 передусім будуть молоді пілоти, які вміють краще освоювати новітні технології.

"Ми заявляли в повітряних силах, що це навчання буде тривати півроку. Американці дійшли висновку, що до чотирьох місяців. І кому як, можливо, хтось і швидше опанує. Люди є різні, в кожного різна індивідуальна підготовка. Ось такі гарні прогнози є щодо навчання, думаю, вони таки справдяться", - сказав Ігнат в інтерв'ю керівниці мовлення Голосу Америки у Східній Європі Мирославі Гонгадзе.

Він також вказав на успішний досвід навчання українських фахівців управлінню системами Patriot: "Я хочу провести аналогію. Поїхали на Patriots. Приїхали, подумали: "Ну, приїдуть якісь там українці незрозумілі. Буде з ними клопоту багато". Так? Раніше терміну вдвічі. Німці були теж вражені. Американці були вражені, наскільки це люди професійні, вмотивовані, навчені, і жодних проблем перепідготовки на той самий Patriot і на F-16, я переконаний бути не може", - сказав Ігнат.

Радник Держдепартаменту США Дерек Шолле не уточнив, які саме країни постачатимуть Україні F-16. "Ми все ще працюємо над тим, хто насправді постачатиме ці літаки. Ми не ухвалювали жодних рішень щодо цього для себе". При цьому Шолле додав, що ці винищувачі стануть "важливою складовою сучасної української армії".

Тим часом екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що Україні не вистачає тактичної авіації, і винищувачі F-16 необхідні Збройним Силам.

"Передовсім, це, звичайно, протиповітряна оборона - те, де вони можуть захищати українську територію, сили та засоби від ударів з повітря. Зокрема інфраструктуру, сухопутні війська та інші обʼєкти. Крім того, це звісно, ударна авіація. …

Наразі в нас не вистачає тактичної авіації. Ті радари та ракети, які в нас є, не відповідають українським потребам, їх стає все менше і менше. В чисто повітряній боротьбі наші літаки програють за спроможностями росіянам, передовсім за дальністю. Тому нам дійсно потрібна сучасна авіація, тут нема жодних сумнівів", - сказав Загороднюк в інтерв'ю журналісту Української служби Голосу Америки Остапу Яришу.

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