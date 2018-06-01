США: склад вантажівок конвою РФ до України змінився, поки спостерігачі не бачили

У своєму зверненні до керівництва ОБСЄ, тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан навів приклад дій Росії, спрямованих на те, щоб приховати склад так званого "гуманітарного конвою" від міжнародних спостерігачів та українських прикордонників.

"24 травня місія спостерігачів помітила як 75-ий конвой, що складався з білих вантажівок прибув на територію України з Російської Федерації, - наголошує Каміан. - Спостерігачі на Донецькому пункті перетину нарахували 10 вантажівок, вісім з яких мали напис: "Гуманітарна допомога Російської Федерації", - йдеться в заяві.

"Спостерігачі побачили, як конвой заїжджає з території Російської Федерації через кордон. Хоча вантажівки проїхали лише 500 метрів, до конвою приєдналась ще одна додаткова біла вантажівка без позначок. Ця вантажівка, звичайно, не була навіть поверхнево оглянута українськими прикордонниками, які перебувають на Донецькому пункті перетину в Росії", - наголосив Каміан.

"Можливо, саме для цього сили керовані Росією наказали спостережній місії посунутись на 500 метрів під час просування конвою до України", - припустив дипломат.

Ці так звані вантажівки з допомогою не розвантажують в лікарні, чи школі, неурядовій організації, або сховищі ООН. Натомість, їх розвантажують у місці, яке, за повідомленнями спостережної місії, використовують сили під керівництвом Росії

"З позначками, чи без - ми не знаємо, що всередині цих конвоїв, які заявлені як гуманітарні, тому що Російська Федерація не дозволяє спостережній місії інспектувати їх, або слідкувати за їх розвантаженням", - наголосив Каміан.

Представник США також зауважив, що ці конвої розвантажують у незвичний для розвантаження гуманітарних вантажів спосіб.

"Нам, однак, відомо, що ці так звані вантажівки з допомогою не розвантажують в лікарні, чи школі, неурядовій організації, або сховищі ООН. Натомість, їх розвантажують у місці, яке, за повідомленнями спостережної місії, використовують сили під керівництвом Росії. Озброєні люди у військових формах охороняють там периметр і не дозволяють спостерігачам місії побачити вантаж, або поговорити з будь-ким на місці.

Якщо б Росія справді поставляла гуманітарну допомогу, чому її сили так ретельно дбають, щоб міжнародні спостерігачі не побачили вміст вантажу на кордоні та на контрольованих Росією територіях України? Чому Росія відмовляється надавати допомогу через міжнародні механізми, як вона зобов’язалась згідно до пункту 7 Мінського пакету заходів?", - запитують у США.

Коли Росія вирішить припинити конфлікт, який вона збурює і підтримує, мандат спостережної місії – повідомляти про пересування через кордон – можливо, зрештою, буде виконано

"Ці конвої вказують, що Росія зацікавлена в тому, щоб створити враження допомоги місцевим громадам, однак її дії не залишають сумнівів, що конвої білих вантажівок просто маскують перевезення постачання та матеріалів для військових цілей", - наголошується в заяві.

"Коли Росія вирішить припинити конфлікт, який вона збурює і підтримує, мандат спостережної місії – повідомляти про пересування через кордон – можливо, зрештою, буде виконано. Російсько-український кордон стане повністю прозорим. Це стане сигналом для міжнародної спільноти, що Росія готова виконувати зобов’язання взяті на себе в рамках Мінських домовленостей", - заявили в посольстві США при ОБСЄ.

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