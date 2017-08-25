Вже скоро: запуск найдовшого перельоту в світі - Bloomberg

Австралійські авіалінії Qantas Airways планують скористатись з нових технологій для втілення мрії про безпосадковий переліт з Сіднея та Мельбурна до Лондона, пише Bloomberg.

Зараз за жодні гроші неможливо здійснити переліт без посадок з Сіднея в Австралії до Нью-Йорка, або Великобританії. Комерційні літаки просто не можуть літати на таку дальність.

Це скоро зміниться, переконаний Bloomberg. Airbus SE та Boeing Co. планують ввести дві нові моделі літаків, які будуть здатні зробити переліт тривалістю 20 годин і 20 хвилин до Лондона з Сіднея. Нова модель долетить через Тихий океан до Нью-Йорка приблизно за 18 годин.

Керівник Qantas Алан Джойс кинув «публічний виклик» компаніям ще більше підвищити дальність польотів при розширенні лінійки нових моделей Boeing 777X, що заплановане на 2020 рік і при введенні нової моделі «ультрадальніх» Airbus A350, запланованому на наступний рік, пише видання.

Qantas сподівається використати такий літак, щоб розпочати перельоти з Сіднея до Лондона в 2022 році.

Airbus повідомив Bloomberg: «У нас будуть A350-900 ULR наступного року, для ультрадовгих перельотів до 20 годин ... ми очікуємо на співпрацю з Qantas, щоб подивитись, як ми зможемо виконати вимоги подорожі Сідней-Лондон».

Boeing відповів трохи більш стримано, але відзначив свої конкурентні переваги: «Boeing продовжує співпрацювати з клієнтами, щоб краще зрозуміти їх потреби і ринкові вимоги ... надаючи найкращі економічні умови експлуатації та комбінацію дальності для ринків» - повідомили Bloomberg в компанії.

Qantas провело перший політ за так званим «маршрутом кенгуру» з Сіднея до Лондона в грудні 1947 року. Тоді подорож зайняла чотири дні.

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