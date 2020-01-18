Керівником слідства у справах Майдану може стати Олександр Бабіков, якого у ЗМІ називають "адвокатом Януковича"

Готується призначення заступником голови ДБР Олександра Бабікова, який, за повідомленнями українських ЗМІ, працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала екс-президента Віктора Януковича. Офіційно про його призначення ще не оголосили. Однак чутки про те, що саме Бабіков обійме цю посаду, підтвердила голова ДБР Ірина Венедиктова під час зустрічі 14 січня з родичами загиблих на Майдані.

Родини Героїв Небесної сотні» висловлюють недовіру кандидату

У прес-релізі ГО «Родина героїв Небесної сотні», виданому 16 січня заявляється, що родини «Небесної сотні» висловлюють недовіру Бабікову.

«Ми вимагаємо відкритого, прозорого конкурсу, щоб була обрана людина, якій буде довіряти суспільство», - йдеться у заяві.

Призначення прокоментувала в інтерв’ю «Голосу Америки» адвокат родин Небесної Сотні Євгенія Закревська.

За її словами, «Адвокат зв’язаний своєю позицією, яку він формував і обстоював, на якій наполягав, представляючи і захищаючи інтереси свого клієнта. І якщо адвокат підозрюваного стає керівником слідчих, які розслідують цю справу, то це прямий конфлікт інтересів».

«Це очевидний знак, що слідства не буде», – додала Закревська.

На сайті компанії Aver Lex у повідомленні про рішення Бабікова перейти на державну службу відзначається, що він "спеціалізувався на захисті співробітників правоохоронних органів по корупційних справах та у справах, скоєних організованими злочинними групами".

У Державному бюро розслідувань не вбачають перешкод у тому, щоб довірити адвокату Януковича аудит справ Майдану. Як пояснила родичам загиблих глава ДБР Ірина Венедиктова, конкурсна комісія не виявила у Бабікова конфлікту інтересів. За її словами, у разі рекомендації конкурсною комісією та за умови проходження спецперевірки він буде призначений.

Українська служба "Голосу Америки" звернулась за коментарем Олександра Бабікова через ДБР.

У те, що Бабіков буде об’єктивним, не вірить член ГО «Родини Героїв Небесної сотні» Володимир Голоднюк.

Я глибоко обурений такими призначеннями



«Я глибоко обурений такими призначеннями», – сказав він «Голосу Америки». За його словами, «Якщо Бабіков захищав інтереси Януковича, котрий розстріляв Небесну Сотню, то як можна зараз довірити йому захищати інтереси Майдану?»

Голоднюк, що втратив на Майдані 19-річного сина, нагадав про обіцянку президента Володимира Зеленського прискорити розслідування. «А натомість президент, втрутившись у суди, випустив екс-беркутівців, вбив у нас віру в правосуддя».

Як він додав, «Призначати адвоката Януковича відповідальним за розслідування розстрілів на Майдані - це плювок в обличчя тим, хто втратив своїх рідних. Це наруга над пам’яттю загиблих на Майдані».

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