Прокурор МКС закликав до наполегливості у розслідуванні злочинів війни РФ в Україні

Лондон (AFP) – Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав до «наполегливості у здійсненні правосуддя». Заклик прозвучав в понеділок на зустрічі міністрів десятків країн, з питання посилення підтримки розслідувань МКС щодо війни в Україні.

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Більше 40 міністрів зустрічаються в Лондоні після того, як суд в п'ятницю видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

Їх звинувачують у воєнному злочині «незаконної депортації» українських дітей після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Москва в понеділок оголосила, що почала власне кримінальне розслідування щодо Хана та кількох суддів МКС, назвавши ордери "незаконними".

Але головний прокурор МКС заявив на конференції в Лондоні, що розслідування судом поводження з українськими дітьми було аполітичним, незалежним і однією з «відмітних рис мого офісу».

"Ми повинні мати колективну наполегливість, щоб відновити справедливість", - сказав Хан, назвавши війну в Україні "моментом пробудження" для системи МКС.

«Це має бути момент, коли ми усвідомимо, що якщо ми не будемо чіплятися за закон, нам може не бути за що чіплятися в майбутньому».

Він також відкинув думку, що відправлення тисяч українських дітей до Росії було «гуманітарною» евакуацією.

"Докази свідчать про іншу історію", - сказав Хан, благаючи Москву "репатріювати дітей".

"Нехай вони вивчають свою рідну мову у своїх школах, замість того, щоб перебувати в незнайомому середовищі з постійними усиновленнями чужинців", - додав він.

Підтримка

Зустріч у столиці Великої Британії, яку організували міністр юстиції Домінік Рааб і його голландський колега Ділан Єсілгоз-Зегеріус, відбулася після неодноразових закликів МКС до більшої підтримки розслідувань в Україні.

Лондон уже оголосив про додаткове фінансування у розмірі майже 400 000 фунтів стерлінгів (488 000 доларів США), щоб допомогти оплатити психологічну підтримку свідкам і жертвам злочинів або найняти додаткових британських експертів для посилення МКС.

За даними Міністерства юстиції Великої Британії, на конференції інші країни мають намір пообіцяти практичну та фінансову підтримку суду. Захід також включав сесії зі збору доказів і координації для просування розслідувань, йдеться в повідомленні.

У 2022 році співорганізатори Нідерланди направили дві групи судово-медичних експертів під прапором МКС для збору доказів для розслідування злочинів, скоєних в Україні з початку російського вторгнення.

Рааб, колишній юрист, який як урядовий юридичний радник працював над судовим переслідуванням за воєнні злочини Слободана Мілошевича в Сербії та Чарльза Тейлора в Ліберії, сказав, що учасники конференції «поділяють переконання, що президента Путіна і ширше (російське) керівництво потрібно притягнуті до відповідальності”.

"Абсолютно важливо, щоб ми об'єдналися навколо МКС і щоб ми підтримували офіс прокурора всіма необхідними, чи то ресурсами, чи то технічною експертизою, щоб продовжувати всі свої розслідування", - додав він.

До присутніх також звернулися міністр юстиції України Денис Малюська та генпрокурор Андрій Костін.

Відповідальність

МКС нараховує понад 900 співробітників і має бюджет 169 мільйонів євро на 2023 рік, що менше, ніж запит суду на 175 мільйонів євро на рік.

Його 123 держави-члени спільно відповідають за забезпечення фінансів суду. Він також отримує добровільні внески від міжнародних організацій, окремих осіб і корпорацій.

Хан сказав радіо BBC перед конференцією, що МКС «не може зробити все відразу» і не має «необмежених ресурсів» для розслідування ймовірних воєнних злочинів в Україні.

Однак, «якщо достовірні докази були зібрані і якщо немає виправдувальних доказів, які пом’якшують або зменшують кримінальну відповідальність, ми без вагань будемо діяти», — сказав він.

Хан зазначив, що ордери МКС проти Путіна та Львової-Бєлової вийшли після їхніх власних зізнань у тому, що українських дітей вивозили до Росії.

"Вони не заперечують, що діти перетнули міжнародні кордони. Вони не заперечують, що їх віддають на усиновлення незнайомцям з Росії", - сказав він.

"Отже, відповідні особи визнають досить важливі елементи злочину".