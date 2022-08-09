Санкції в дії: Словаччина підтвердила зупинку транзиту російської нафти по трубопроводу "Дружба" 

Напруга між Єрусалимом та Москвою зростає через спробу Росії закрити Сохнут - організацію, яка допомагає євреям виїхати до Ізраїлю. За словами експертів, Москву не влаштовує політика нового прем’єра Яіра Лапіда щодо війни в Україні. Однак, позиція Єрусалиму щодо України може змінитись після парламентських виборів у листопаді.

У найближчому майбутньому виїхати з Росії буде просто неможливо. Цей страх існує у багатьох членів єврейської громади в Росії.

Майже 30 тисяч російських, українських та білоруських євреїв переїхали до Ізраїлю від початку повномасштабної російської війни проти України, підрахували у міністерстві Алії та інтеграції Ізраїлю.

Від березня цього року еміграція з України в Ізраїль почала щомісячно спадати. Якщо у березні до Ізраїлю виїхало майже 6 тисяч українців, то в травні їх було 1410 осіб, а в червні - 995.

Кількість росіян, бажаючих виїхати до Ізраїлю, у березні цього року різко зросла у понад 4 рази, порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення в Україну. І ця кількість не спадає.

Якщо у січні, до російського вторгнення в Україну, до Ізраїлю імігрувало трохи більше 700 росіян, то з березня кількість новоприбулих з Росії щомісяця налічується у 3 500 - 4 500 людей.

Загалом, кількість емігрантів з Росії до Ізраїлю за останні півроку вдвічі перевищила кількість російських емігрантів, що прибули в Ізраїль за увесь попередній рік.

"Ізраїль виявив, що люди менше тікають від війни, ніж від режиму, який стає усе більш тоталітарним",- пише Га-Арец (HAARETZ), найстаріша газета Ізраїлю, із посиланням на Бенні Хадада, керівника операцій з алії в Міжнародному товаристві християн і євреїв – організації, яка займається перевезенням євреїв з України до Ізраїлю.

"Багато єврейських громад евакуювались. А громади в Маріуполі вже просто не існує. Дві синагоги в Маріуполі зруйновані. В Харкові, громада постійно сидить під обстрілами. Те, що залишилось від громади. Те саме відбувається в Миколаєві. Коротше, ось така "денацифікація".

Росію часто покидають через ріст антисемітизму, економічну кризу та повернення репресивної політики Радянського Союзу, розповідає Пінхас Гольдшмідт, головний рабин Москви, який також виїхав з Росії після початку повномасштабної війни в Україні.

"Найперша причина – це страх перед закриттям залізної завіси. Це означає, що у найближчому майбутньому виїхати з Росії буде просто неможливо. Цей страх існує у багатьох членів єврейської громади в Росії", - каже Гольдшмідт.

Переїхати до Ізраїлю євреям допомагає найбільша міжнародна некомерційна організація "Сохнут". У липні російське міністерство юстиції заявило, що "Сохнут" в Москві порушує законодавство. Наступний судовий розгляд щодо закриття московського офісу найстарішої єврейської організації відбудеться 19-го серпня цього року.

"Сьогодні в Москві відбулося попереднє слухання у справі про асоціацію, яка керується Єврейським агентством Ізраїлю в Росії. Судове засідання було призначене на 19 серпня. У цей день асоціація представить свої аргументи", - опублікували на офіційній Twitter-сторінці "Сохнут" в Ізраїлі.

Натан Щаранський, колишній ізраїльський політик та урядовець, а також колишній голова виконавчої ради "Сохнут", вважає, що бажання Кремля закрити Єврейське агентство Ізраїлю є політично вмотивованим.

"Росія, яка майже повністю ізольована від вільного світу, шукає шляхи виходу. Вони намагаються тиснути на різні країни. Німеччину вони лякають тим, що люди почнуть помирати від холоду взимку. Так само вони починають тиснути і на нас, використовуючи Єврейську організацію "Сохнут", - стверджує Щаранський.

Як вважають ізраїльські аналітики, Росію не влаштовує політика нового прем’єра Яіра Лапіда щодо війни в Україні. Його попередник, Нафталі Беннетт, намагався не критикувати Росію і навіть прилетів до Москви на початку повномасштабної війни з пропозицією стати посередником.

"Яір Лапід, будучи міністром закордонних справ, і пізніше ставши прем'єр-міністром, дотримувався менш виваженого підходу. Він чітко визначив Росію як агресора. Це стосується більше риторики, ніж якихось конкретних дій, але в цьому конфлікті риторика має значення", - коментує "Голосу Америки" Джонатан Декел-Чен, професор Єврейського Університету Єрусалима.

Однак прем’єрство Яіра Лапіда може виявитись коротким. 1 липня цього року він очолив тимчасовий уряд в Ізраїлі, який працюватиме до парламентських виборів 1-го листопада.

Лідерство в новому Кнесеті соцопитування прогнозують партії іншого колишнього прем’єра Беньяміна Нетаньягу. Він найдовше з усіх ізраїльських політиків перебував на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю.

Нетаньягу був 13-м (1996—1999 рр.) та 17-м прем’єром країни (2009 —2021 рр.), а також у різні роки обіймав високі посади в декількох урядах, зокрема, очолював міністерства юстиції, фінансів та закордонних справ.

"Більшість лідерів єврейської громади, це стосується тих, хто залишився в Україні, тому що, залишились не усі. Вони активно зайняті допомогою, усім громадянам України. Тут не існує поділу за національністю".

Протягом своєї політичної кар’єри Нетаньягу неодноразово заявляв про дружні стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним і навіть використав це у своїй передвиборчій кампанії.

У травні 2018 року Нетаньягу був одним із небагатьох державних лідерів, які були запрошені на парад Перемоги до Москви і прийняв це запрошення.

Тим часом повномасштабна війна Росії, яку Кремль називає "спецоперацією із денацифікації", обернулась окремою трагедією для українських євреїв.

"Своєю денацифікацією вони майже зруйнували єврейські громади України. По перше, ніхто тут не просив нікого денацифікувати. Нам тут чудово жилося - і євреям, і росіянам, усім в Україні жилося добре. Нині багато єврейських громад евакуювались. А громади в Маріуполі вже просто не існує. Дві синагоги в Маріуполі зруйновані. Зрозуміло, що серед українців та росіян, які жили в Маріуполі, загинули і євреї. В Харкові громада постійно сидить під обстрілами. Тобто те, що залишилось від громади. Те саме відбувається в Миколаєві. Ось така "денацифікація", - розповів "Голосу Америки" Моше Реувен Асман, один із головних рабинів України.

Однак, попри зруйновані синагоги та культурні будівлі, багато єврейських релігійних та громадських організацій, які могли виїхати в Ізраїль, залишились в Україні та допомагають протистояти російській агресії.

"Більшість лідерів єврейської громади (це стосується тих, хто залишився в Україні , тому що залишились не усі) вони активно зайняті допомогою усім громадянам України. Тут не існує поділу за національністю. І це стосується усіх. Можна навести такі приклади як в західних, так і в центральних містах України. Є купа прикладів того, як лідери єврейської громади, якщо вони не виїхали з України, вони стали лідерами громадянського суспільства і надають масову допомогу усім хто потребує", - розповідає "Голосу Америки" Альберт-Лейзер Фельдман, засновник Інституту Голди Меїр в Ураїні, чинний голова Ізраїльської медичної місії в Україні.

Натомість російські євреї, які запевняють, що вони - проти війни в Україні, стверджують, що не можуть говорити про це відкрито. Мовляв, через страх переслідувань.

Голова правління Єврейського Музею та центру толерантності в Москві Борух Горін: "Після 24-го лютого, після початку "спецоперації" Росії в Україні, економічні, політичні та усі інші чинники призвели до того, що величезна кількість євреїв або вже виїхала, або задумалась про це".

За словами єврейських оглядачів, нині російські євреї висловлюють позицію своїми діями, тисячами покидаючи Росію з часу повномасштабного вторгнення в Україну.

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