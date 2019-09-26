Республіканці у Конгресі звинуватили демократів в "інформаційній війні" проти Трампа

Під час слухань у комітеті Палати представників із розвідки Конгресу США за участі виконувача обов’язків директора Національної розвідки Джозефа Магуаєра демократи запевнили, що продовжують підтримувати Київ у протистоянні російській агресії.

Адам Шифф, Голова комітету Палати представників із розвідки, заявив: "Я маю сказати нашим друзям в Україні, які можуть нас дивитись... як це тривожно дивитись, коли їхня країна бореться за звільнення від російської агресії, викорінює корупцію у своїй власній країні, що те, як до них ставиться президент США, - це найвища форма корупції у цій країні".

Президент США, замість того, аби бути провідником захисту прав людини й верховенства права, говорить: "Можете використати свою систему правосуддя"

"Що президент США, замість того, аби бути провідником захисту прав людини й верховенства права, посилюватиме сигнал для нового українського президента, обраного для викорінення корупції, замість того він говорить: "Ви можете використати свою систему правосуддя, просто подзвоніть Білу Барру (Вільям Барр - міністр юстиції США, - ред.), можете використати нашу систему правосуддя, щоб накопати бруд на опонента, що це і є демократія. Можна використати військову допомогу іншій країні як важіль впливу, щоб змусити іншу країну зробити щось неетичне. Сама думка, що дружня демократична країна, країна, що прагне демократії, чує ці меседжі від президента США..."

Шифф продовжив: "Я хочу сказати народові України: ми підтримуємо вас у вашій боротьбі з Росією, у вашій боротьбі за демократію, у вашій боротьбі проти корупції. І те, що ви бачите у діях цього президента – це не демократія. Це справжнє заперечення демократії".

Вел Демінгз, конгресвумен-демократка, додала, що Україна дуже залежна від США у питанні захисту своїх кордонів, і вона розкритикувала рішення президента Трампа призупинити затверджену Конгресом кількасот мільйонну допомогу Києву.

Шон Малоуні, конгресмен-демократ, також підкреслив важливість американської допомоги Україні. За його словами, президент Трамп "тримав це над головою українського президента. І український президент піднімає у розмові тему, наскільки Україні необхідна військова допомога США, Джавеліни, оборонну зброю. У його країні – російські війська. Вовк у дверях. А президент говорить про послугу у відповідь – ми щось робимо для вас, ви – для нас".

Республіканці в комітеті підтримали Трампа, називаючи весь процес вигадкою з метою дискредитації президента.

Девід Нунез, конгресмен-республіканець, розпочав свій виступ словами: "Я хочу привітати демократів із розгортанням їхньої останньої інформаційної воєнної операції проти президента і з їхньою видатною здатністю знову включити провідні медіа у їхню кампанію. Ця операція почалась із повідомлень у медіа про обман довкола змови із Росією, тепер – що інформатор каже, що президент Трамп дав підступну обіцянку іноземному лідеру. Оприлюднений текст розмови уже розвінчав це твердження, але це не важливо".