Республіканці у Конгресі звинуватили демократів в "інформаційній війні" проти Трампа

Під час слухань у комітеті Палати представників із розвідки Конгресу США за участі виконувача обов’язків директора Національної розвідки Джозефа Магуаєра демократи запевнили, що продовжують підтримувати Київ у протистоянні російській агресії.
Адам Шифф, Голова комітету Палати представників із розвідки, заявив: "Я маю сказати нашим друзям в Україні, які можуть нас дивитись... як це тривожно дивитись, коли їхня країна бореться за звільнення від російської агресії, викорінює корупцію у своїй власній країні, що те, як до них ставиться президент США, - це найвища форма корупції у цій країні".
Президент США, замість того, аби бути провідником захисту прав людини й верховенства права, говорить: "Можете використати свою систему правосуддя"
"Що президент США, замість того, аби бути провідником захисту прав людини й верховенства права, посилюватиме сигнал для нового українського президента, обраного для викорінення корупції, замість того він говорить: "Ви можете використати свою систему правосуддя, просто подзвоніть Білу Барру (Вільям Барр - міністр юстиції США, - ред.), можете використати нашу систему правосуддя, щоб накопати бруд на опонента, що це і є демократія. Можна використати військову допомогу іншій країні як важіль впливу, щоб змусити іншу країну зробити щось неетичне. Сама думка, що дружня демократична країна, країна, що прагне демократії, чує ці меседжі від президента США..."
Шифф продовжив: "Я хочу сказати народові України: ми підтримуємо вас у вашій боротьбі з Росією, у вашій боротьбі за демократію, у вашій боротьбі проти корупції. І те, що ви бачите у діях цього президента – це не демократія. Це справжнє заперечення демократії".
Вел Демінгз, конгресвумен-демократка, додала, що Україна дуже залежна від США у питанні захисту своїх кордонів, і вона розкритикувала рішення президента Трампа призупинити затверджену Конгресом кількасот мільйонну допомогу Києву.
Шон Малоуні, конгресмен-демократ, також підкреслив важливість американської допомоги Україні. За його словами, президент Трамп "тримав це над головою українського президента. І український президент піднімає у розмові тему, наскільки Україні необхідна військова допомога США, Джавеліни, оборонну зброю. У його країні – російські війська. Вовк у дверях. А президент говорить про послугу у відповідь – ми щось робимо для вас, ви – для нас".
Девід Нунез, конгресмен-республіканець, розпочав свій виступ словами: "Я хочу привітати демократів із розгортанням їхньої останньої інформаційної воєнної операції проти президента і з їхньою видатною здатністю знову включити провідні медіа у їхню кампанію. Ця операція почалась із повідомлень у медіа про обман довкола змови із Росією, тепер – що інформатор каже, що президент Трамп дав підступну обіцянку іноземному лідеру. Оприлюднений текст розмови уже розвінчав це твердження, але це не важливо".
Майк Тернер, конгресмен-республіканець, сказав: "Щодо розмови, то вона "не окей". Але також "не окей" - це виступ голови комітету. Ми зосереджуємось не на загрозах національній безпеці, а на закликах до імпічменту, і це напад на електорат, не лише на президента".
Розслідування і цей комітет зможуть підтвердити або спростувати його, але зараз – це лише припущення від викривача, який отримав інформацію із другорядного джерела
Керівник розвідки США підкреслив, що він не знає особистості викривача, і вважає, що він – або вона – діяли з найкращими намірами. Однак і він, і республіканці наголошують: викривач не був присутній під час самої розмови і подав скаргу на основі вторинної інформації.
Демократи кажуть, скарга показала намір Білого Дому приховати потенційно злочинні дії Президента.
Ерік Свалвелл, конгресмен-демократ, вступив із Магуаєром у перепалку: "- Ваше завдання – захищати таємниці Америки. Правильно?
- Наше, цього комітету також.
- Що як це була спроба приховати те, що президент неправильно спілкується із закордонними лідерами, що може поставити під загрозу таємниці Америки, так?
- Конгресмене, це лише твердження. Думаю, розслідування і цей комітет зможуть підтвердити або спростувати його, але зараз – це лише припущення від викривача, який отримав інформацію із другорядного джерела".
Говорячи про можливі наслідки ситуації, Магваєр погодився, що у майбутньому інформатори можуть двічі подумати, перш ніж говорити, а міжнародні лідери, на його думку, будуть обережніші у розмовах із президентом Трампом.
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