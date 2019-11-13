Перші відкриті слухання у справі імпічменту – про що свідчать Кент і Тейлор

У середу в Палаті представників Конгресу США проходять перші відкриті слухання у справі щодо можливого імпічменту президенту Трампу. Свідчать голова дипломатичного представництва США в Україні Вільям Тейлор та високопосадовець Державного департаменту Джордж Кент.

Джуліані просував розвінчану теорію, що Україна, а не Росія, втручалась у вибори 2016 року

Слухання транслюють основні американські телеканали, українська служба Голосу Америки транслює їх із синхронним перекладом основної частини слухань.

Відкриваючи засідання, конгресмен-демократ Адам Шифф, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу, підкреслив: "Джуліані також просував розвінчану теорію, що Україна, а не Росія, втручалась у вибори 2016 року. Національні розвідувальні агенції послідовно підтверджували, що це була Росія, не Україна".

Шифф додав, що Володимира Зеленського обрали президентом України на основі обіцянки закінчити війну та побороти корупцію: "Він новачок у політиці і негайно спробував налагодити відносини із наймогутнішим партнером України – США. Питання, яке розглядається у цьому розслідуванні щодо імпічменту: Чи президент Трамп намагався використати вразливість союзника і запросити Україну втрутитися у наші вибори. Чи Трамп намагався висунути умовою щодо офіційних дій, таких як зустріч у Білому домі чи військова допомога, готовність України відкрити два політичні розслідування, які допоможуть його виборчій кампанії. І якщо президент зробив перше чи друге, чи це зловживання його повноваженнями відповідає посаді президента".

Здається, ви погодилися брати участь у драмі. Але головний спектакль, російська змова, закінчилась. І вас залучили до дешевого українського сіквелу

У відповідь конгресмен-республіканець Девін Нунс на своїй вступній промові звинуватив демократів, що вони протягом кількох років намагались переконати американців, що президент Трамп – російський агент. Ці слухання – "ретельно спланована наклепницька медіа-кампанія", заявив він.

Нунс додав: "Здається, ви погодилися – мимоволі чи навмисно – брати участь у драмі. Але головний спектакль, російська змова, закінчилась. І вас залучили до дешевого українського сіквелу".

Республіканець Майк Конавей також заявив, що планує "подати запит на викликання викривача на допит за зачиненими дверима, щоб поставити запитання з нашої та з вашої сторони". Республіканець Джим Джордан додав, що Шифф – єдиний, хто знає особу викривача. Шифф заперечив це.

Після того доповідати почали Тейлор і Кент.

Тейлор, починаючи свою промову, зокрема зазначив: "В середині липня я почав усвідомлювати, що передумовою зустрічі, якої хотів президент Зеленський, були розслідування щодо Burisma і непідтверджених звинувачень щодо втручання України в американські вибори 2016-ого. Також було зрозуміло, що ці умови були ініційовані нетрадиційним каналом політики щодо України, який, як мені стало зрозуміло, був спрямований паном Джуліані."

Сондленд відповів, що президент Трамп більше піклується про розслідування Байдена

Тейлор також додав, що "після дзвінка з президентом Трампом представник мого персоналу запитав у посла Сондленда, що думає президент Трамп про Україну. Посол Сондленд відповів, що президент Трамп більше піклується про розслідування Байдена, на яких наполягав Джуліані".

Джордж Кент у своїх свідченнях заявив: "Я говорив про моє занепокоєння статусом Гантера Байдена на чолі компанії, що може створити враження конфлікту інтересів", - і додав: "дозвольте чітко заявити: я не бачив жодних спроб від посадовців США приховати Burisma від прискіпливого вивчення".

Слухання тривають.

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