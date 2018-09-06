Нові санкції проти Росії. Ден Фрід, Майкл Макфол свідчать в Банківському комітеті Сенату США. Дивіться наживо українською

Комітет з банківської діяльності Сенату США сьогодні розглядає питання доцільності запровадження нових санкцій проти Росії.

Під час слухань на тему "Оцінка російських санкцій: ефективність та можливі нові кроки" сенатори заслуховують провідних експертів в санкційної політики. Серед свідків: Деніел Фрід, колишній координатор санкційної політики Державного департаменту США а також Майкл Макфол, колишній посол США до Росії.

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Особа Майкла Макфола привертає неоднозначну увагу в Росії. Після зустрічі в Гельсінкі на спільній прес-конференції з Дональдом Трампом, Путін запропонував слідчім команди спецпрокурора США Роберта Мюллера приїхати до Росії і допитати 12 росіян, яким було висунуто звинувачення у втручанні до американських виборів 2016 року. У відповідь, Путін забажав, щоб США дозволили росіянам допитати ряд американців.

Зокрема, Москва хотіла б допитати колишнього посла США до Росії Майкла Макфола.

В рамках підготовки до можливого запровадження нового пакету санкцій проти Росії, в серпні Сенат США провів одразу два слухання на тему відносин США та Росії, а також накладених на Росію санкцій. Свідчення у комітеті з міжнародних відносин та банківському комітеті дали високопосадовці чинної адміністрації та експерти.