Розумні годинники й фітнес-трекери можуть допомогти виявляти COVID?

Розумні годинники й фітнес-трекери можуть допомагати своїм власникам потенційно виявляти інфікування COVID-19 ще до того, як ця людина зробила тест на вірус, пише USA Today.

Пристрої Samsung Galaxy smartwatch, Apple Watch, Fitbit та схожі можуть збирати дані про роботу серця й насичення киснем, а також про сон та рівень активності людини. Завдяки цьому, у теорії, ці годинники можуть мати набір даних, що сигналізуватиме про раннє інфікування коронавірусом. Компанії-виробники та незалежні лабораторії вже проводять дослідження, щоб підтвердити здогадку.

Хоча експерти кажуть, що такі пристрої не повідомлятимуть автоматично про зараження коронавірусом, непрямі індикатори можливої хвороби допоможуть вчасно ухвалити рішення провести тест на коронавірус чи самоізолюватись. Тож це може мати вплив на швидкість поширення пандемії. Однак йдеться не лише про коронавірус, але і про грип чи інші інфекційні хвороби.

Під час попередніх досліджень було виявлено, що більше половини людей (70% і 81% у різних випробуваннях), які пізніше отримували позитивний тест на коронавірус, завдяки таким годинникам було зафіксовано зміни у роботі серця, сні, кількості кроків тощо.

Зараз дослідницькі центри шукають волонтерів для продовження таких досліджень.

Дивіться також: Щоб підтримати одна одну, жінки-ресторатори Лос-Анджелеса провели десятиденний фестиваль їжі. Відео