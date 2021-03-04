Найбільша смертність від COVID-19 - у країнах з високим рівнем ожиріння населення - доповідь

За деякими виключеннями, вищий рівень смертності від коронавірусу спостерігається у країнах із вищим рівнем ожиріння серед населення. На це вказує доповідь "Міжнародної федерації ожиріння" (раніше "Міжнародна асоціація дослідження ожиріння" - прим. ГА)

"Доповідь вказує, що у країнах, де менше, ніж половина дорослого населення класифікується як така, що має надмірну вагу, вирогідність смерті від COVID-19 складує малу частку - близько однієї десятої від рівнів у країнах, де більше ніж половина населення класифікується, як така, що має надмірну вагу. З 2,5 мільйонів смертей через COVID-19 за даними на кінець лютого 2021-го року, 2.2 мільйона померлих жили у країнах, де більше ніж половина населення класифікується, як така, що має надмірну вагу", - йдеться у доповіді.

Доповідь відзначає, що надмірна вага є дуже значним фактором для прогнозування (predictor - англ.) ускладнень від COVID-19, включно із необхідністю ушпиталення, інтенсивної терапії та штучної вентиляції легень.

"Надмірна вага також є фактром для прогнозування смерті від COVID-19", - відзначає доповідь.

Раніше доктор Фатіма Коді Стенфорд, спеціалістка із ожиріння у Гарвардській школі медицини вказала у коментарі американському виданню NPR на зв'язок між надмірною вагою та негативними сценарієми протікання хвороби.

Як відзначає видання The Hill, доповідь міжнародної організації вказує на те, що Нова Зеландія, Австралія та декілька країн Перської затоки є виключенням із тренду. Там понад 60% населення мають надмірну вагу, але смертність через коронавірус є досить низькою.

Сьогодні МООЗ відзначає день боротьби із ожирінням. Як вказує організація, дана хвороба може бути попереджена і лікується. "Ожиріння вбиває більше людей, ніж недостатня вага", - твітує сьогодні ВООЗ.

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