ЄС схвалив виділення мільярда євро на снаряди калібру 155 мм для України 

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Великої Британії у четвер, щоб взяти участь у коронації короля Чарльза ІІІ. Її присутність на коронації, на думку місцевих оглядачів, означає зміцнення дипломатичних зв’язків між Британією та Україною на тлі російської воєнної агресії проти України.

Візит першої леді України розпочався з відвідин резиденції прем’єр-міністра країни Ріші Сунака на Даунінг-стріт, 10 на запрошення його дружини, Акшати Мурті.

Олена Зеленська подякувала Великій Британії за підтримку України, за піклування про українських біженців та за підготовку українських військових. Акшата Мурті сказала, що ця співпраця є корисною для обох сторін.

"Ми навчаємо ваших військових, але насправді ви навчаєте нас. Ми вчимося в України та українців, як бути такими сильними та витривалими", – сказала Мурті.

Зеленська також подякувала Британії за організацію пісенного конкурсу Євробачення разом з українськими партнерами. Україна виграла право проведення Євробачення цього року, але через війну організацію пісенного конкурсу, вперше у його історії, взяла на себе інша країна.

"Нездатність країни-переможця прийняти цей конкурс має стати ще одним нагадуванням світові про загарбницьку війну Росії проти України", – наголосила Зеленська.

Вона також згадала Конференцію з відновлення України, яка відбудеться в червні цього року в Лондоні, і подякувала за її організацію прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку, який приєднався до зустрічі.

"Упевнена, що Конференція значно пришвидшить практичну реалізацію заходів з відновлення України. Ми з нетерпінням чекаємо конкретних результатів і рішень. Окрім важливості військової допомоги, не менш важливим є питання допомоги цивільному населенню – відновлення лікарень та шкіл, лікування поранених, надання психологічної підтримки", – наголосила Зеленська.

Як повідомляє сайт президента України, Олена Зеленська передала Акшаті Мурті запрошення на Саміт перших леді та джентльменів, який вже втретє організовує дружина українського президента. Він запланований на 6 вересня, має відбутися у Києві та буде присвячений темі ментального здоров’я.

У четвер Зеленська та Мурті відвідали разом бібліотеку в центрі Лондона, де вони зустрілися з українськими дітьми.

Коронації короля Чарльза III, для участі в якій прибула перша леді України, має відбутися в суботу. Зеленська буде серед десятків світових лідерів і глав держав, запрошений на цю історичну подію.

Церемонія відбудеться у лондонському Вестмінстерському абатстві, де у вересні відбувся похорон матері Чарльза, королеви Єлизавети II після її смерті у віці 96 років.