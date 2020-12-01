Пандемія коронавірусу ускладнила доступ до медичної опіки ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД

У вівторок відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Організації по всьому світу наголошують на необхідності підтримувати тих, хто живе з ВІЛ, що спричиняє цю хворобу, а також пам'ятати про тих, хто помер.

Цьогорічна подія відбувається на тлі глобальної пандемії коронавірусу, яка, за твердженням UNAIDS (Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу), ускладнює доступ до медичної опіки та програм підтримки для людей, які живуть з ВІЛ.

Агенція закликає уряди активізувати інвестиції та боротьбу з ВІЛ та іншими пандеміями. За словами фахівців, якби існували кращі системи охорони здоров’я та соціальної безпеки, світ міг би уповільнити поширення коронавірусу.

Організація Об'єднаних Націй заявила, що розрахункові моделі вказують - до 2022 року через вплив пандемії коронавірусу на відповідь на ВІЛ можуть зявитися від 123 000 до 293 000 нових випадків інфікування ВІЛ-ом та від 69 000 до 148 000 смертей від СНІДу

"Колективна неспроможність достатньо інвестувати в комплексні, базовані на правх людини, орієнтовані на людей заходи боротьби проти ВІЛ, мав жахливу ціну", - зазначив у заяві виконавчий директор UNAIDS Вінні Б'яніма. “Реалізація лише найбільш політично популярних програм не змінить ситуацію проти COVID-19 і не припинить СНІД. Щоб повернути відповідь світу на правильний шлях, потрібно буде поставити людей на перше місце та подолати нерівність, за умов якої поширюються епідемії".

Спільні проблеми, пов’язані з ВІЛ/СНІДом та коронавірусом, також є центром уваги на події, яка проводиться у прямому ефірі у вівторок Національним меморіалом СНІДу в США. Вона включає дискусії з доктором Ентоні Фаучі та доктором Девідом Хо, котрі мають досвід роботи над обома пандеміями, а також з активістами та мерами Атланти, Чикаго та Нью-Йорка.

Близько 38 мільйонів людей у світі живуть з ВІЛ, з них 26 мільйонів отримують доступ до антиретровірусної терапії. У 2019 році 690 000 померли від хвороб, пов'язаних зі СНІДом.

Дивіться також: Цих вихідних у всьому світі вшановували пам'ять жертв Голодомору 32-33 років