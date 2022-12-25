Хуртовина у США: близько 30 загиблих, майже два мільйони людей - без світла

Візит президента України Володимира Зеленського був доброю нагодою для того, щоб подякувати американцям за допомогу, надану цього року в боротьбі проти російської агресії, кажуть американські експерти зі закордонної політики. Деякі оглядачі вважають, що те, що робила американська влада – адміністрація і Конгрес, який виділяв часом навіть більші суми на цю підтримку, ніж просила адміністрація, було правильним і потрібним. Але, на думку низки аналітиків, питання внутрішньої політики можуть ускладнити виділення допомоги Україні наступного року. Тому вони радять Білому дому постійно пояснювати, для чого Америці підтримувати Україну.

Бо «якщо ми боремося за захист демократії в Україні, то найефективніший спосіб зробити це – переконати громадськість, що це правильно», кажуть оглядачі.

Цей скептицизм ускладнює політичному мейстріму обох партій зберігати підтримку США

Вони зауважують: дедалі голосніше лунають голоси з лівого і правого політичного спектрів про те, що внутрішні проблеми в Америці вимагають спрямування грошей американських платників податків в середину країни, а не на закордонну допомогу.

«Цей скептицизм заважає політичному мейнстріму обох партій зберігати підтримку США», – пише Курт Волкер, співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA).

Колишній представник з питань України у попередній адміністрації каже, що як очікувалося, Зеленський попросив США надати додаткові види військової допомоги, включно з артилерійськими снарядами великої дальності, танками, літаками та більшою кількістю боєприпасів. Але український президент просив не про благодійність, а про інвестиції, нагадує експерт.

Допомога Україні – «найдешевший і найпряміший спосіб гарантувати безпеку всієї Європи» – Волкер

Волкер вважає, що адміністрації Байдена потрібно буде більше попрацювати над тим, щоб пояснити і політикам, і простим американцям, що допомога Україні в перемозі над Росію – це найдешевший і найпряміший спосіб гарантувати безпеку всієї Європи від російського імперіалізму. Війна в Україні вимагає лише грошей, частина з яких підуть на розвиток американської промисловості, каже Волкер, а війна, яку Росія принесе в Європу, вимагатиме вже американських життів.

«Адже якщо Україна програє, ми зіткнемося з ризиком того, що американцям доведеться захищати союзників по НАТО в Польщі та країнах Балтії», – нагадує колишній посол з США у НАТО.

Допомога Україні стримає Китай «від більшого авантюризму в Азії» – Бланк

На думку експерта з міжнародних питань Стівена Бланка з Інституту досліджень зовнішньої політики, з огляду на те, що в наступному Конгресі республіканці матимуть більшість у Палаті представників, той факт, що 127 конгресменів-республіканців не прийшли послухати виступ президента Зеленського в Конгресі – поганий знак.

Як вважає Бланк, Білому дому потрібно відточити свої аргументи, щоб переконати скептиків наступного року.

Бланк каже, що, враховуючи законодавчі акти, ухвалені 22-23 грудня Сенатом, до кінця 2023 фінансового року Конгрес виділив Україні 113 мільярдів доларів, це – значна сума. Але ці гроші будуть використані не лише для того, щоб посприяти поразці «Росії як головного ворога США», але допоможуть «стримати Китай від більшого авантюризму в Азії».

«Ці суми, як заявив Зеленський, є інвестиціями у глобальну безпеку, і вони жодним чином не впливають на здатність національної економіки боротися з інфляцією та покращувати загальні соціально-економічні умови», – зауважує Бланк.

Другий аргумент – корупція в Україні, і заяви кількох впливових республіканців, зокрема, Кевіна Маккарті, який імовірно стане спікером Палати представників, що вони не збираються виписувати "необмежений чек" Україні. Це, як зауважує Бланк, аргумент, за який також люблять вхопитися російські пропагандисти, але і проти нього є контраргументи.

Зокрема, він каже, що адміністрація Байдена сама зацікавлена в моніторингу цієї допомоги і «вже встановлює чинні американські та міжнародні механізми» для забезпечення ефективного контролю.

Останній аргумент - політика щодо Китаю. Багато американців запитує, «чому ми наголошуємо на Україні, коли справжньою загрозою є Китай», зауважує Бланк. Тут, на його думку, важливо вказати, що війна проти України підриває весь світовий порядок, у збереженні якого зацікавлені американці.

А крім того, ця війна показала, чого вартий союзник Пекіна. Росія, за словами Банка, «виявилася безрозсудною і некомпетентною».

Натомість США продемонстрували «здатність створити потужну глобальну коаліцію проти агресії». При чому, наголошує дослідник, витрати на оборону значно зросли не лише в таких країнах, як Велика Британія чи Франція, але й в НАТО в цілому та серед азійських союзників Америки. Зокрема, таких як Японія, яка, за словами Бланка, до великого невдоволення Китаю, оголосила про подвоєння витрат на оборону та запровадила «революційні зміни у своїй оборонній політиці».

Стівен Бланк вважає, що наступного року адміністрації потрібно буде повторювати всі ці аргументи, бо важливо не лише робити потрібну справу, але і нагадувати, для чого вона потрібна.