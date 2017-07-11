Моторошне перетворення собаки у вікні авто налякало Інтернет

Мені здається це має супроводжуватись музикою із серіалу X-files

Користувачі популярного американського форуму Reddit звернули увагу на відео, яке порівнює вигляд собаки у спокійному стані із перетворенням її морди під поривами вітру.

Автор відео каже: "Мій пес досить милий, але коли він вистромив голову через відкидний дах авто, він виглядав дещо інакше".

Через вітер очіта вуха кудлатого пса геть закрило шерстю. В результаті видно лише зуби та масу шерсті, яка за формою нагадую обриси інопланетного чудовиська із популярної фантастичної стрічки-серіалу "Чужий", а за текстурою - персонажа "Зоряних війн" Чубаку.

"Мені здається це має супроводжуватись музикою із серіалу X-files", - пише один з користувачів.

"Ця друга морда просто лякає! Схоже на щось із гри-жаху Silent Hills", - бідкається інший коментатор.

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