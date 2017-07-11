Спеціальні потреби

Мови
США

Моторошне перетворення собаки у вікні авто налякало Інтернет

Мені здається це має супроводжуватись музикою із серіалу X-files

Користувачі популярного американського форуму Reddit звернули увагу на відео, яке порівнює вигляд собаки у спокійному стані із перетворенням її морди під поривами вітру.

Автор відео каже: "Мій пес досить милий, але коли він вистромив голову через відкидний дах авто, він виглядав дещо інакше".

Через вітер очіта вуха кудлатого пса геть закрило шерстю. В результаті видно лише зуби та масу шерсті, яка за формою нагадую обриси інопланетного чудовиська із популярної фантастичної стрічки-серіалу "Чужий", а за текстурою - персонажа "Зоряних війн" Чубаку.

My dog is pretty cute, however when he stuck his face out of my sunroof he looked a little different...

"Мені здається це має супроводжуватись музикою із серіалу X-files", - пише один з користувачів.

"Ця друга морда просто лякає! Схоже на щось із гри-жаху Silent Hills", - бідкається інший коментатор.

Дивіться також: У Вашингтоні влада замовляє художникам мурали, щоб боротися з несанкціонованими графіті

У Вашингтоні влада замовляє художникам мурали, щоб боротися з несанкціонованими графіті. Відео
please wait
0:02:09
0:00:00 /0:02:09
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG