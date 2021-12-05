Софії Сапезі, дівчині Романа Протасевича, може загрожувати в Білорусі 6 років за ґратами – медіа

Росіянці Софії Сапезі, подрузі білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича, затриманій разом із ним у травні після вимушеної посадки літака в Мінську, у Білорусі висунули остаточне звинувачення. Їй загрожує шість років ув’язнення, повідомляє Російська служба ВВС з посиланням на джерела.

Як стверджує видання, справу Сапеги незабаром передадуть до суду в Мінську. Звинувачення висунули за статтею «розпалювання ворожнечі». Слідчий комітет Білорусі стверджує, що Сапега адмініструвала телеграм-канал «Чорна книга Білорусі», у якому прихильники опозиції публікували особисті дані працівників силових відомств. Після арешту державні канали Білорусі показали відео із Сапегою, на якому вона каже, що вела цей канал. 6 років в’язниці – мінімальний термін за висунутим обвинуваченням з урахуванням досудової угоди зі слідством.

Повідомляється, що напередодні Сапегу викликали на слідчі дії. До цього з 20 жовтня вона перебувала під домашнім арештом у квартирі батьків, де прописана. При цьому батьки були змушені звідти виїхати і зв’язку з дочкою не мають.​

23 травня влада Білорусі змусила літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, здійснити посадку в Мінську. Сапегу та Протасевича, які були на борту, затримали та згодом заарештували, звинувативши в організації масових заворушень. У червні, після того, як на білоруському телебаченні кілька разів показали виступи Протасевича з критикою опозиції, його та Сапегу перевели із СІЗО під домашній арешт. Певний час вони мешкали в будинку разом. Зараз місце перебування Протасевича невідоме.

Затримання Сапеги та Протасевича та його обставини викликали рішучу критику на Заході. Те, що сталося, назвали викраденням літака і людини. Проти Мінська було запроваджено нові санкції.

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